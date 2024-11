Dona Chica marca presença no Sabor São Paulo no Mesa Tendências 2024

O Dona Chica Restaurante, situado na charmosa cidade de Campos do Jordão, será um dos destaques do Sabor São Paulo no Mesa Tendências 2024. Este evento gastronômico de grande prestígio, promovido pela revista Prazeres da Mesa, acontece de 21 a 23 de novembro no Memorial da América Latina, em São Paulo, reunindo chefs, produtores e restaurantes de todo o Brasil.

Cozinha com Propósito: O Tema do Ano

Com o tema “Cozinha com propósito: o que você está servindo para o mundo?”, o evento tem como objetivo refletir sobre a responsabilidade social e ambiental na gastronomia. Representando a Serra da Mantiqueira, o chef Anderson Oliveira levará ao público pratos que evidenciam a essência do Dona Chica: gastronomia sustentável, valorização da biodiversidade e conexão com a natureza.

Sabores da Mantiqueira no Cardápio

Os pratos apresentados pelo Dona Chica prometem encantar os visitantes pela sua originalidade e respeito à sustentabilidade:

Galinhada : Preparada com galinha e ovos caipiras, pinhão, tomate de árvore e legumes frescos da horta, o prato reflete o compromisso do restaurante com o aproveitamento integral dos alimentos e o uso de ingredientes naturais, livres de ultraprocessados.

: Preparada com galinha e ovos caipiras, pinhão, tomate de árvore e legumes frescos da horta, o prato reflete o compromisso do restaurante com o aproveitamento integral dos alimentos e o uso de ingredientes naturais, livres de ultraprocessados. Opção Vegetariana – Peixinho-da-horta com chutney de cebola: Este prato destaca as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), celebrando a biodiversidade e a inovação no uso de ingredientes da Serra da Mantiqueira.

Entrada Gratuita para um Evento Inesquecível

O Sabor São Paulo será realizado no pavilhão principal do Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda), com entrada gratuita para o público. Durante os três dias de evento, das 10h às 20h, visitantes terão a oportunidade de explorar as diversas rotas gastronômicas e conhecer projetos como o do Dona Chica.

Sobre o Dona Chica Restaurante

Reconhecido como referência em ecogastronomia, o Dona Chica combina sabores regionais à sustentabilidade, sob o lema “Simples por Natureza”. Com três unidades em Campos do Jordão, o restaurante oferece experiências únicas:

Horto Florestal : Sede do Dona Chica Restaurante e do Dona Chica na Floresta.

: Sede do Dona Chica Restaurante e do Dona Chica na Floresta. Zona Rural – Bairro dos Mellos: Local do Dona Chica na Horta.

Uma Jornada de Sustentabilidade e Sabor

O Mesa Tendências 2024 será uma oportunidade imperdível para quem deseja conhecer mais sobre a rica gastronomia da Serra da Mantiqueira e sua relação com a sustentabilidade. O Dona Chica Restaurante, com sua proposta única de valorizar ingredientes frescos e técnicas tradicionais, promete conquistar o público e reforçar o nome de Campos do Jordão como um polo gastronômico de destaque no Brasil.