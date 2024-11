Hotelaria Paulista em Alta: Recuperação e Oportunidades no Setor

Um estudo divulgado nesta sexta-feira (22) pela ABIH-SP (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo) revelou que a hotelaria paulista registrou avanços importantes em outubro de 2024. O período foi marcado por um desempenho positivo nos principais indicadores do setor, impulsionado por eventos corporativos e shows de grande porte, como o do cantor Bruno Mars, que atraiu milhares de pessoas à capital paulista. Baixe aqui o estudo completo!

Segundo a Pesquisa de Desempenho da Hotelaria do Estado de São Paulo, realizada pela ABIH-SP, os principais indicadores — Taxa de Ocupação (TO), Diária Média (DM) e RevPar — registraram alta moderada, refletindo a retomada do setor.

Indicadores de Outubro/2024

O mês de outubro manteve a tendência de crescimento, com destaque para os seguintes números:

Taxa de Ocupação (TO): 63,71%, um aumento de 0,90% em relação a setembro.

Diária Média (DM): R$ 438,60, crescimento de 1,42%.

RevPar: R$ 279,43, alta de 2,33%.

Esse desempenho foi impulsionado pelo segmento corporativo, que segue aquecido, enquanto as regiões com foco em lazer enfrentaram um período sazonal de baixa devido à ausência de feriados prolongados no mês.

Impacto do Show de Bruno Mars

O show do cantor Bruno Mars, realizado na capital paulista entre os dias 4 e 13 de outubro, trouxe um importante impulso para a hotelaria local, registrando uma ocupação média de 75% nos hotéis da cidade. Eventos de grande porte como esse reafirmam o potencial da capital paulista como destino estratégico para o turismo de negócios e entretenimento.

Resultados Regionais

Entre as MRTs (Microrregiões Turísticas) pesquisadas, os destaques incluem:

Alta no Sudoeste Paulista: Região que apresentou o melhor desempenho do mês.

Queda no Vale do Ribeira: Resultado mais fraco entre as MRTs.

As MRTs com maior apelo corporativo confirmaram a demanda aquecida, enquanto as regiões focadas em lazer apresentaram índices mais baixos, como esperado para o período.

Acessibilidade e Regularização

A pesquisa também destacou pontos importantes relacionados à legislação e à regularização do setor:

Acessibilidade: 91,18% dos hotéis declararam possuir Unidades Habitacionais (Uhs) adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, em conformidade com o Decreto 11.303.

Cadastur: 97,11% das propriedades responderam estar devidamente registradas, reforçando a importância da regularização para o setor.

Previsões para Natal e Réveillon

Com base na sondagem da ABIH-SP, a previsão para a ocupação hoteleira no período de Natal e Réveillon (de 23/12/24 a 02/01/25) é otimista. Em 2023, a ocupação foi:

Natal: 59,50% de TO.

Réveillon: 79,50% de TO.

Os destaques positivos incluíram o Circuito das Águas, as Estâncias Climáticas e o Litoral Norte, que devem manter boas perspectivas para o final de 2024.

Perspectivas para Novembro

O mês de novembro promete trazer uma combinação favorável de eventos corporativos e feriados, além de shows e atrações pelo estado. Essa dinâmica deverá impulsionar novamente tanto o segmento corporativo quanto o de lazer, marcando a transição para a alta temporada.

Os resultados de outubro indicam que a hotelaria paulista está em um caminho consistente de recuperação. Eventos de grande porte, a alta demanda no segmento corporativo e a aproximação das festas de fim de ano contribuem para perspectivas promissoras. Apesar dos desafios sazonais enfrentados pelo segmento de lazer, o setor demonstra resiliência e adaptação às demandas do mercado.

O compromisso com acessibilidade e regularização, aliados ao foco em qualidade e atendimento, são fundamentais para garantir o crescimento sustentável da hotelaria no Estado de São Paulo. À medida que o ano se aproxima do fim, o otimismo toma conta, reforçando a importância do turismo como motor econômico regional.