Núcleo de Salmonicultura em Campos do Jordão Celebra 60 Anos de Avanços e Contribuições à Pesquisa Nacional

No próximo dia 27 de novembro de 2024, o Núcleo Regional de Pesquisa em Salmonicultura Dr. Ascânio de Faria, unidade pioneira do Instituto de Pesca (IP-Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, comemora 60 anos de história. Localizado no Parque Estadual de Campos do Jordão, o Núcleo é a única unidade no Brasil dedicada exclusivamente à pesquisa de salmonídeos, como truta e salmão, consolidando-se como referência nacional em inovação e sustentabilidade no setor.

Celebração e Reconhecimento

A comemoração, que ocorrerá nas instalações do Núcleo, reunirá autoridades, pesquisadores e representantes de empresas públicas e privadas para homenagear as conquistas alcançadas nas últimas seis décadas. O evento, exclusivo para convidados, será marcado por reflexões sobre os desafios futuros e discussões sobre a inovação tecnológica aplicada à salmonicultura e truticultura.

Trutas azul e amarela em tanques de cultivo, resultado de pesquisa inédita do Núcleo

"Graças ao trabalho realizado no Núcleo, a truticultura no Brasil tornou-se viável e altamente competitiva. Desenvolvemos a técnica de salmonização da truta, que proporciona à carne a pigmentação rosa desejada pelo mercado, além de produzir insumos estratégicos como ovos embrionados 100% fêmeas e triplóides, com maior potencial produtivo", destaca Cristiane Neiva, diretora geral do Instituto de Pesca.

Inovação e Sustentabilidade

Desde sua fundação, o Núcleo tem desempenhado papel fundamental no desenvolvimento de protocolos de manejo, estudos genéticos e imunológicos, bem como no aprimoramento da nutrição de espécies de clima frio. A unidade também se destaca pela capacitação de produtores e estudantes, promovendo a transferência de tecnologia para o setor produtivo.

Além disso, a produção de ovos embrionados e alevinos de truta arco-íris e a introdução de produtos inovadores, como ovas de truta golden e salmonada, têm atendido à alta gastronomia e agregado valor à cadeia produtiva.

A Conexão Entre Turismo e Pesquisa

Integrado ao Parque Estadual de Campos do Jordão, o Núcleo oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto as pesquisas e práticas desenvolvidas no local. Tanques de cultivo, laboratórios especializados e um centro de treinamento são algumas das estruturas disponíveis para visitas, que podem ser agendadas previamente. Além disso, o espaço é um ponto de interesse turístico para quem aprecia as belezas naturais e a rica biodiversidade da região.

Serviço

Evento: Celebração de 60 anos do Núcleo Regional de Pesquisa em Salmonicultura Dr. Ascânio de Faria - Instituto de Pesca

Data: 27 de novembro de 2024

Horário: 10h

Local: Parque Estadual de Campos do Jordão - Av. Pedro Paulo - Horto Florestal - Campos do Jordão - SP

Com décadas de excelência, o Núcleo continua a ser um pilar de inovação, fortalecendo o Brasil como referência em salmonicultura sustentável. Este marco celebra não apenas o passado, mas o compromisso contínuo com um futuro de avanços tecnológicos e respeito ao meio ambiente.