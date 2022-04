Associação Comercial de Campos do Jordão Publica Nota de Repúdio e Pedido de Esclarecimento à Elektro

No último dia 26 de abril, a Associação Comercial de Campos do Jordão, juntamente com o apoio e a assinatura de outras entidades da cidade, publicou uma nota de repúdio e pedido de esclarecimento a Elektro, concessionária de energia responsável pela prestação dos serviços em Campos do Jordão.

Na nota, a entidade informa que diversos bairros do município ficaram sem energia devido a eventos climáticos ocorridos no sábado dia 23/4, causando diversos prejuízos, e também por consequências da má atuação preventiva da concessionária, principalmente em relação a poda das árvores.

A Associação Comercial de Campos do Jordão, por meio da nota ressalta ainda, que a concessionária mostrou-se despreparada logística e tecnicamente para enfrentar problemas dessa natureza, ainda que opere na região a bastante tempo, o que acabou no presente caso, penalizando não só os usuários (moradores e turistas), mas principalmente o comércio em geral, que em algumas regiões, chegou a permanecer mais de 24h sem energia elétrica.

Além da Associação Comercial, os vereadores de Campos do Jordão aprovaram uma Moção de Repúdio a empresa Elektro. A Moção destinada à empresa manifesta repúdio pela má qualidade e até mesmo ausência na prestação de serviços de sua responsabilidade no Município.