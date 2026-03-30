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Programa de Auxílio ao Desemprego amplia número de beneficiários

60 vagas foram abertas em 2026. Oportunidades são, preferencialmente, para pessoas em situação de vulnerabilidade social

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 30/03/2026 16:37
Selecionados do PEAD recebem boas-vindas - Foto Sérgio Biagioni

O Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego (PEAD) reiniciou as atividades em 2026 com novas oportunidades de trabalho. O número de vagas subiu de 50 para 60 voltadas para pessoas de baixa renda que não conseguem um emprego formal, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Das 60 vagas, cinco foram preenchidas por pessoas com deficiência e outras cinco por egressos do sistema prisional;

Os selecionados atuam em frentes de trabalho abertas em vários setores da prefeitura, principalmente serviços de zeladoria e manutenção. Eles cumprem 32 horas semanais de trabalho e recebem como contrapartida 80% do salário mínimo, cesta básica e vale transporte. Os contratos são válidos por até um ano.

Além dos benefícios, os bolsistas ainda são incluídos em cursos de qualificação profissional e palestras de desenvolvimento pessoal. Podem participar do PEAD pessoas maiores de 18 anos e que estejam desempregadas há pelo menos um ano. Também é preciso comprovar residência em Campos do Jordão.

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As inscrições estão encerradas e deverão ser reabertas para novos beneficiários em janeiro de 2027. A meta da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social é chegar a 100 vagas até 2028. Outras informações no telefone (12) 3668 55 20.

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