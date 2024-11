Casa de Portinari Oferece Oficinas, Exposições e Atividades Culturais Gratuitas Neste Fim de Semana

O Museu Casa de Portinari, localizado em Brodowski (SP), destaca-se neste mês da Consciência Negra com uma programação especial que valoriza as raízes afro-brasileiras por meio de oficinas, exposições e atividades culturais gratuitas para todas as idades. As ações acontecem até o final de novembro e são uma oportunidade de mergulhar na história, arte e cultura do Brasil. Confira os destaques:

Oficina de Confecção de Chocalhos

Nos dias 23 e 24 de novembro, o Núcleo Educativo do Museu promove uma oficina especial para criar chocalhos utilizando materiais recicláveis. A atividade resgata o patrimônio musical afro-brasileiro e conecta o público à importância dos ritmos na obra de Candido Portinari.

Datas : 23 e 24 de novembro

: 23 e 24 de novembro Horários : 9h e 14h

: 9h e 14h Entrada: Gratuita

Samba e Patrimônio Cultural

Celebrando o reconhecimento oficial do samba como manifestação cultural nacional, o Museu oferece ao público a oportunidade de interagir com instrumentos típicos confeccionados de forma sustentável. Os visitantes poderão explorar o agogô, pandeiro, cuíca e outros, enquanto refletem sobre a influência do samba na identidade brasileira.

Período : Até 24 de novembro

: Até 24 de novembro Horário : Das 10h às 17h

: Das 10h às 17h Local : Esplanada do Museu

: Esplanada do Museu Entrada: Gratuita

Painel Instagramável "Os Sambistas"

Para homenagear figuras icônicas do samba, o Museu apresenta um painel interativo que celebra a memória e as contribuições de sambistas negros, fundamentais para a cultura brasileira.

Disponível : Até 24 de novembro

: Até 24 de novembro Horário : Das 10h às 17h

: Das 10h às 17h Entrada: Gratuita

Exposição "Macalé: Formas e Fatos"

A exposição “Macalé: Formas e Fatos” celebra os 50 anos de carreira do artista plástico Jaime Domingos Cruz, o Macalé, conhecido por explorar a abstração em sua obra. A mostra traz um novo olhar sobre o trabalho do artista e estará aberta ao público até o início de dezembro.

Período : Até 1º de dezembro

: Até 1º de dezembro Horário : 9h às 17h (terça a domingo)

: 9h às 17h (terça a domingo) Local : Galpão das Artes, Rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski/SP

: Galpão das Artes, Rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski/SP Entrada: Gratuita

Sobre o Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 1970, o Museu Casa de Portinari ocupa a antiga residência de Candido Portinari, em Brodowski. O espaço preserva a conexão do renomado pintor com sua terra natal e suas origens, destacando-se pela “Capela da Nonna” e o ateliê onde ele desenvolveu técnicas de pintura mural.

Funcionamento : Terça a domingo, 9h às 18h (quartas até 20h)

: Terça a domingo, 9h às 18h (quartas até 20h) Entrada : Gratuita

: Gratuita Endereço: Praça Candido Portinari, 298, Centro, Brodowski/SP

A programação celebra a riqueza cultural afro-brasileira e promove um espaço de aprendizado e reflexão sobre a diversidade cultural do Brasil. Mais informações podem ser encontradas no site oficial e nas redes sociais do Museu Casa de Portinari.