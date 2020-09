Fazendinha Toriba é diversão certa para a garotada em Campos do Jordão

O Hotel Toriba é reconhecido como um dos melhores hotéis do Brasil com atividades para crianças. O cuidado do hotel com o público infantil visa possibilitar aos pais o merecido descanso e proporcionar aos pequenos atividades que estimulam o amor e cuidado com a natureza.

A grande atração fica por conta da Fazendinha Toriba, uma verdadeira fazenda que permite total interação das crianças e adultos com animais domésticos como galinhas, patos, gansos, porquinhos da índia, ovelhas, vaquinha, mini horses e outros.

Um de seus pontos altos é que as crianças podem tocar e alimentar os animais, recebendo o alimentário (cestinho com comida) logo que chegam.

Em uma vivência diferente e marcante para os pequenos, o mergulho na vida da fazendinha é encantador. São 10 alqueires de lindos bosques com vegetação nativa, lago, horta orgânica, quiosque para lanches, mesas para piqueniques, além de uma trilha das 4 nascentes.

Atividades como jogos e leituras também acontecem no espaço, propiciando conhecimento e educação ambiental para as crianças.

A diversão continua na hora da refeição

A Fazendinha Toriba oferece sanduíches, além de tortas, quiches, bolos, sucos e sorvete e ainda permite que seus visitantes organizem um delicioso piquenique, em um grande quiosque com mesas, cadeiras e redes situadas na imensa área verde do local. Outra deliciosa opção é a Farm Burguer com hambúrgueres artesanais preparados na hora.

O lado social também está presente na Fazendinha. Há mais de dois anos, o projeto “Fazenda & Aprendendo” recebe semanalmente, sem nenhum custo, alunos carentes das escolas municipais de Campos do Jordão.

Durante o passeio, as crianças interagem com os animais e também desenvolvem consciência ambiental, com dicas de preservação e cuidados com a natureza.

SERVIÇO:

Horário: todos os dias, das 9h às 16h

Local: Estrada Paulo Lenz Cesar, 630 – Km 04 – Campos do Jordão – SP (Ao lado do Hotel Toriba) – Estacionamento no Local

Tel.: (12) 99600-7786

www.fazendinhatoriba.com.br