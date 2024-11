Primeiro Feriado Nacional da Consciência Negra é Celebrado nesta Quarta-feira

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, o Brasil celebra pela primeira vez o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, uma data que homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e ícone da resistência contra a escravidão. A oficialização do feriado, sancionada pelo presidente da República em 2023, marca um avanço significativo na valorização da cultura afro-brasileira e no combate ao racismo estrutural.

Antes de sua oficialização nacional, o Dia da Consciência Negra era feriado em apenas alguns estados e municípios do país, abrangendo cerca de 1.200 cidades. Com a nova legislação, a data passa a ser reconhecida em todo o território brasileiro, promovendo uma reflexão sobre a contribuição histórica dos afrodescendentes na formação do país e a necessidade de avançar em políticas de igualdade racial.

Embora o feriado seja nacional, setores essenciais como transporte, segurança pública, comunicação e serviços funerários continuarão em funcionamento. A legislação garante aos trabalhadores desses setores a remuneração em dobro ou a compensação com folga em outra data, conforme estipulado em acordos coletivos ou individuais.

A instituição do feriado nacional do Dia da Consciência Negra reforça a importância da luta por igualdade e inclusão social. Além de ser um momento de reflexão, a data busca promover o reconhecimento das contribuições culturais, econômicas e sociais da população afrodescendente, destacando a relevância da diversidade para o desenvolvimento do país.