Paulo César da Costa é eleito presidente do COMTUR; empresário Luiz Rozette assume vice-presidência e fortalece nova fase do turismo em Campos do Jordão

O Conselho Municipal de Turismo de Campos do Jordão (COMTUR) terá uma nova liderança a partir de janeiro de 2026. O empresário Paulo César da Costa, conhecido como Paulinho do La Gália e também à frente da Danguá Cachaçaria, foi eleito presidente da entidade. Ao seu lado, o empresário Luiz Rozette assume a vice-presidência, formando uma diretoria que promete acompanhar o crescimento acelerado da cidade e fortalecer a governança turística.

A eleição ocorre em um momento de forte expansão para Campos do Jordão, que recebe novos investimentos, amplia seu calendário de eventos e consolida sua posição como um dos destinos turísticos mais relevantes do Brasil. O COMTUR, composto por representantes da iniciativa privada e do poder público, desempenha papel central na aprovação de projetos, articulação de políticas públicas e direcionamento de verbas estaduais para o desenvolvimento do setor.

Lideranças com trajetória sólida no turismo e no empreendedorismo local

Com tradição no setor gastronômico e ampla vivência no meio associativo, Paulo César da Costa é uma figura muito conhecida na cidade. Sua atuação à frente do tradicional restaurante La Gália e sua contribuição na Danguá Cachaçaria reforçam sua conexão direta com o turismo local e com a economia que gira em torno dele.

A presença de Luiz Rozette como vice-presidente fortalece ainda mais o elo entre o COMTUR e o trade turístico. Empresário atuante e com visão estratégica, Rozette complementa a diretoria com experiência prática e capacidade de articulação com diferentes setores econômicos da cidade.

Campos do Jordão vive ciclo de expansão e novos investimentos

Durante a reunião em que a nova diretoria foi confirmada, Paulo César destacou que Campos do Jordão vive “um crescente importante”, marcado pela chegada de investidores e pelo avanço de projetos estruturantes. Para ele, o papel do COMTUR é essencial para organizar e orientar esse crescimento de forma planejada, garantindo que os avanços tragam resultados duradouros.

O novo presidente reforçou o desejo de unir esforços entre a diretoria, o poder público e a iniciativa privada, criando um ambiente de diálogo que fortaleça a cidade em médio e longo prazo.

COMTUR terá papel decisivo na captação de recursos estaduais

Entre as prioridades da nova gestão está ampliar a atuação do conselho na captação de recursos estaduais por meio do DADETUR, programa que financia obras de infraestrutura e melhorias voltadas ao turismo.

Paulo César destacou que o COMTUR precisa estar ativo e bem estruturado para garantir que Campos do Jordão continue apta a receber verbas importantes. Sem a validação técnica do conselho, muitos projetos deixariam de ser enviados ao Estado e a cidade perderia recursos fundamentais para sua infraestrutura turística.

Como vice-presidente, Luiz Rozette terá participação direta na articulação com empresários e entidades do trade, contribuindo para a elaboração de projetos consistentes e que atendam às reais necessidades do município.

Desafios para acompanhar o avanço da cidade

O crescimento acelerado traz desafios importantes para Campos do Jordão: mobilidade urbana, qualificação profissional, modernização de espaços turísticos, sustentabilidade, descentralização de atrações e ampliação do turismo de experiência durante todo o ano.

A nova diretoria assume com o compromisso de enfrentar esses desafios com planejamento, união e participação ativa do setor privado, garantindo que o município continue sendo referência nacional.

Gestão baseada no diálogo e na construção coletiva

Ao final da reunião, Paulo César agradeceu a confiança dos conselheiros e reforçou que sua gestão será marcada pela cooperação e pela integração entre os diversos segmentos do turismo. “Campos de Jordão vai crescer com o trabalho de todo mundo”, afirmou em entrevista ao NetCampos, destacando que o desenvolvimento turístico é resultado direto da atuação conjunta da sociedade, empresários e poder público.

A atuação de Luiz Rozette como vice-presidente reforça essa proposta de gestão dialogada, que valoriza a união e o trabalho coletivo para orientar o futuro do turismo jordanense.