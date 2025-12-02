Campos do Jordão é campeão paulista de BMX por equipes

Título por equipes foi comemorado com desfile em caminhão dos Bombeiros - Foto Sérgio Biagioni

Os pilotos de BMX de Campos do Jordão sagraram-se campeões paulistas da modalidade na categoria equipes após superarem com apenas um ponto de diferença o forte time de Paulínia, que ficou com o vice-campeonato. O feito foi celebrado com muita pompa e circustância. Na volta para casa, teve até desfile no caminhão do Corpo de bombeiros em homenagem à conquista histórica.

“É um momento de grande alegria para nosso esporte, o título mais importante da história", ressaltou Rafael dos Santos Oliveira, presidente da Associação de Ciclismo de Campos do Jordão. E há mesmo motivos para comemorar. Além do título por equipes, a estância também ficou em primeiro lugar em seis modalidades individuais. Veja a classificação:

1º - Rafael Pestana – Novatos até 6 anos

1º - Ayla Pinheiro – Girls 05/08 anos

1º - Fernanda Maciel – Women 30/39 anos

1º - Rodolfo Reis – Men 30/39 anos

1º - Edson Carvalho – Master

1º - Marcos Vinícius - MTB Open.

O Campeonato Paulista de BMX Racing 2025 contou com a participação de 19 equipes que disputaram o título em oito etapas marcadas por baterias sempre muito acirradas, demonstrando o elevado nível técnico dos competidores. Com garra e muita determinação, os pilotos jordanenses cresceram ao longo da temporada até a consagração em Cosmópolis, no dia 23 de novembro.

A equipe também foi homenageada pelo prefeito Carlos Eduardo (Caê) em reconhecimento ao excelente desempenho que resultou no título histórico para Campos do Jordão.