Campos do Jordão firma convênios para inclusão das pessoas com deficiência

Secretário Marcos da Costa assinou convênios durante visita a Campos do Jordão - Foto Sérgio Biagioni

O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, assinou convênios com a prefeitura de Campos do Jordão para a promover acessibilidade e inclusão. Participaram da solenidade na Câmara o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo (Caê), seu vice, Leandro César, entidades, associações e familiares de pessoas com deficiência.

Os programas

Uma das parcerias firmadas foi com o Programa TODAS in-Rede voltado para a mulheres com deficiência. Ele oferece cursos, acesso à informação sobre direitos e serviços públicos, apoio psicológico e proteção contra violência e a exclusão, fortalecendo o protagonismo e a emancipação da mulher.

Campos do Jordão também vai contar com o programa Polos de Empregabilidade, que visa incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho conectando candidatos com vagas e oferecendo apoio às empresas na adaptação e treinamento de equipes. O programa também faz o acompanhamento após a contratação para garantir o desenvolvimento profissional.

O terceiro convênio garante ao Governo Municipal acesso ao Centro TEA Paulista, que conta com inúmeros serviços especializados e integrados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares. A parceria tem o objetivo de oferecer aos gestores públicos ampliação dos conhecimentos sobre o TEA com suporte multidisciplinar, acollimento familiar e articulação com políticas públicas de saúde, educação e assistência social. “É um avanço de suma importância para a inclusão”, disse Márcia Eugênia Lima, mãe atípica de uma menina de 11 anos.

Convênios devem beneficiar mais de 3 mil pessoas

Segundo o secretário Marcos da Costa, há em Campos do Jordão cerca de 3.200 pessoas com deficiência, população que a partir de agora passa a contar com atendimento especializado. “Nós vamos trabalhar juntos, de mãos dadas, procurando tornar Campos do Jordão ainda mais inclusiva”, explicou.

O secretário de Desenvolvimento Social do município, Venício José do Prado, disse que os programas entram em vigor imediatamente. “Vai ser disponibilizada uma plataforma online e também vamos ter um local físico com acessibilidade para os atendimentos”. O prefeito Caê destacou a importância dos convênios. “Nós vamos olhar por essas pessoas, capacitá-las e, principalmente, os profissionais de Campos vão poder fazer cursos para promover a inclusão das pessoas com TEA. É uma inovação para Campos do Jordão no tratamento e no acolhimento”, afirmou.

O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Mauro Almeida, definiu a assinatura dos convênios como um momento histórico. “É uma data histórica porque, de fato, a pessoa com deficiência vai ter mais oportunidades em Campos do Jordão”.