Campos do Jordão na Pandemia, veja como está a cidade nessa fase mais restritiva

Aproveitamos para dar um giro por Campos do Jordão nesses últimos dias (26, 27, 28 e 29 de março de 2021), com objetivo de mostrar como está a cidade durante essa fase mais restritiva da pandemia, realizamos algumas transmissões em Campos do Jordão.

No dia 26 fomos até o Portal de entrada da cidade para ver como estava a barreira sanitária que foi instalada, afim de instruir turistas que chegam a cidade, voltamos novamente ao portal no dia seguinte, sábado (27) para uma nova transmissão, já que na noite do dia anterior, a Prefeitura Municipal, divulgou nota dizendo que passaria a solicitar endereço de estadia para quem chegasse na cidade.

Ainda no sábado (27), fomos até o Parque Estadual de Campos do Jordão, onde realizamos uma nova transmissão, como forma de parabenizar ao parque pelos seus 80 anos de história. Criado em 27 de março de 1941, o parque estadual ocupa 1/3 do território do município, o parque foi criado com objetivo de preservar espécies remanescentes das araucárias e outras espécies ameaçadas de extinção.

Já no domingo (28), demos um pulo até ao bairro de Vila Capivari para exibir imagens de como estava o centrinho turístico de Campos do Jordão, no ponto máximo da audiência, chegamos a ter mais de 500 pessoas de diversas regiões do Brasil e do exterior acompanhando nossa transmissão, encontramos poucos turistas circulando pela Vila Capivari, demonstrando respeito pelo momento mais restritivo da pandemia.

Hoje, segunda-feira (29), para dar continuidade e mostrar como a cidade de Campos do Jordão está passando por esse momento, fomos até o bairro de Vila Abernéssia fazendo uma nova transmissão, mostrando o comércio local, andando pelas principais avenidas, contando um pouco da história e sobretudo exibindo o cotidiano do município.

Assista as nossas transmissões e saiba um pouquinho de como está Campos do Jordão nessa fase mais restritiva da pandemia.