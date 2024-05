Campos do Jordão Visto Por Cima, traz uma homenagem singular aos 150 anos de Campos do Jordão

Tempo de Leitura: 2 minutos

Idealizado pelo empresário Luciano Lima, proprietário da Altitude Imóveis, o projeto “Campos do Jordão Visto de Cima” é uma expressão do amor e do carinho que o idealizador e sua equipe têm pela cidade. Inspirado em renomados programas como “Brasil Visto de Cima” e “Mundo Visto de Cima”, o projeto oferece uma visão única de Campos do Jordão, celebrando sua beleza e cultura através de imagens aéreas espetaculares.

Luciano Lima – Proprietário da Imobiliária Altitude Imóveis

Luciano Lima ressalta que o projeto nasceu do desejo de compartilhar com o mundo o encanto de Campos do Jordão, uma cidade que encanta a todos que aqui estão. A ideia do projeto nasceu há cerca de três anos, mas teve seu lançamento oportuno neste ano, coincidindo com a celebração dos 150 anos de Campos do Jordão, proporcionando um momento significativo para homenagear a história e a vitalidade da cidade.

Com a utilização de tecnologia avançada em drones e a expertise em produção audiovisual, o “Campos do Jordão Visto de Cima”, não só destaca as paisagens e a arquitetura única da cidade mais alta do Brasil, mas também se propõe a ser um instrumento de valorização cultural e turística.

O lançamento, alinhado com o aniversário da cidade, oferece uma oportunidade de relembrar sua rica história e promover o turismo sustentável, com um olhar voltado para a preservação ambiental e o desenvolvimento local.

“Campos do Jordão Visto de Cima” é um projeto que vai além do entretenimento, pois se insere como parte de um movimento maior de conscientização sobre a importância da conservação das belezas naturais e culturais da região. É uma celebração aérea que reúne história, natureza e a voz de um povo, tudo visto de um ângulo onde cada detalhe conta uma história, servindo como um elo emocional e cultural, reforçando o vínculo dos moradores e visitantes com a cidade.

Assista o vídeo completo e mergulhe pela história fascinante de Campos do Jordão.