Feriado de 1º de maio tem samba no Sesc Taubaté com o Grupo “Originais do Samba”

Tempo de Leitura: 2 minutos

No feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio), o Sesc Taubaté apresentará o show com o grupo “Originais do Samba”. A apresentação tem início às 17h.

O show traz os grandes sucessos do grupo e muitas histórias da MPB. O grupo segue firme e forte levando aos quatro cantos do país o melhor do samba tradicional com a presença do músico Bigode (único remanescente e fundador do grupo), Juninho, Rogério Santos e Marcos Scooby.

Sobre os Originais do Samba

Um conjunto, ainda sem nome, criado no Rio de Janeiro no início da década de 1960, contava com a presença dos ainda anônimos Mussum, Rubão, Bigode, Didi, Chiquinho e Lelei. Tocando por diversão, começaram suas carreiras com apresentações no Clube dos Baianos e na Praça Tiradentes, ambos no Rio de Janeiro e somente um ano depois adotaram o nome “Originais do Samba”.

O sucesso começou a surgir em 1963, quando os sambistas, junto com Carlos Machado, viajaram para o exterior passando seis meses no México e Porto Rico. Em 68, foram convidados pelos produtores Solano Ribeiro, Miéle e Bôscoli para acompanhar a cantora Elis Regina na “1ª Bienal do Samba”. Um ano depois, os seis amigos foram contratados pela RCA Victor, gravadora com a qual gravaram seu

primeiro LP intitulado “Os Originais do Samba”.

Nos anos 1970 e 1980, o conjunto lançou LP atrás de LP, com uma série de sucessos, como “Cadê Tereza”, “Tá Chegando Fevereiro”, “Esperanças Perdidas”, “Samba é de Lei”, “É Preciso Cantar”, entre outros.

O grupo, que já soma 60 anos de carreira, surgiu na mesma época que o samba-rock começou a despontar nos redutos do samba da cidade de São Paulo, sendo responsável por difundir o ritmo com grandes sucessos, principalmente de Jorge Ben Jor.

SERVIÇO:

Show: “Originais do Samba”.

Dia 01/05, quarta, às 17h

Preços: R$ 40 (Inteira), R$ 20 (Aposentados, Maior de 60 anos, Pessoa com Deficiência, Estudante e Servidor de Escola Pública, com comprovante) e R$12 (Credencial Plena).

Classificação: Livre

Local: Ginásio

Os ingressos são limitados e estão à venda em sescsp.org.br/taubate e nas bilheterias da rede Sesc. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 40. Classificação indicativa livre.

O Sesc Taubaté fica na Av. Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Esplanada Santa Terezinha. Mais informações pelo telefone 12.3634.4000 ou sescsp.org.br/taubate