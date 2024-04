Como jogar Aviator?

Tempo de Leitura: 2 minutos

Se nunca ouviu falar do Aviator está perdendo uma ótima oportunidade de diversão, em um jogo dinâmico e envolvente, com um claro potencial de ganho. Lançado pela Spribe, em 2019, o jogo é um verdadeiro fenômeno em muitos cassinos online.

Para jogar aviator, em sites como a Betway, explicamos para você a dinâmica do jogo, apresentamos algumas estratégias e dicas e exploramos os recursos disponíveis. Preparado para voar?

O conceito do jogo

O cenário do Aviator é bem simples. Isto porque o jogo foi pensado para dispositivos móveis. Ou seja, é um jogo leve, com funcionamento rápido, com baixo consumo de bateria e reduzida utilização de dados.

O jogo acompanha a decolagem e voo de um avião, seguido de um coeficiente. Esse valor determina o valor do prêmio. O coeficiente multiplicado pelo valor da aposta resulta no prêmio que o jogador pode sacar.

Portanto, o avião vai em uma subida acelerada, acompanhado do respetivo coeficiente e compete ao jogador coletar o valor da aposta, antes do avião sumir. No caso de não sacar a aposta antes do avião desaparecer, o jogador perde o jogo.

Algumas dicas e estratégias do jogo Aviator

O Aviator é um jogo “provably fair” (comprovadamente justo) e funciona com um algoritmo completamente aleatório, que define o momento em que o avião sai de cena.

Mesmo com uma forte componente de sorte e acaso, existem algumas dicas e conselhos que podem ajudar a potenciar os ganhos no Aviator:

Jogue na versão demo: teste e experimente o jogo na versão gratuita, para perceber exatamente como funciona, sem ter que gastar dinheiro Confira se existe um bônus para Aviator: algumas casas, como a Betway, apresentam bônus específicos, dedicados ao jogo do Aviator. Faça uma aposta de baixo valor: em função da sua capacidade financeira, avançar com apostas de baixo valor diminui o prejuízo no caso de perder o jogo. Faça uma aposta dupla: o jogo permite apostar duas vezes na mesma ronda. Assim, pode sacar a primeira aposta quando cobrir o valor apostado e arriscar um pouco mais com a segunda aposta Verifique o histórico do jogo: O Aviator apresenta os coeficientes das últimas rodadas. Mesmo sendo um jogo aleatório, observar estes valore pode ajudar a compreender algumas tendências de jogo Jogue de forma responsável: limite o tempo e o dinheiro de jogo, de forma a jogar de modo equilibrado e controlado

Estas estratégias podem potenciar os ganhos no Aviator, ou pelo menos, reduzir as hipóteses de perda.

Os recursos Aviator

Pensado para potenciar a experiência do jogo do usuário, o Aviator apresenta alguns recursos bastante interessantes, como:

bate papo ao vivo: de forma a poder conversar com outros jogadores

aposta automática: para não ter que apostar em cada ronda

saque automático: para sacar a aposta ao atingir um determinado coeficiente

aposta dupla: para duplicar as chances de ganho

Fica evidente que o Aviator, disponível em sites como a Betway, é um jogo bastante simples, com uma componente de diversão assegurada. As suas regras bastante fáceis, a velocidade da ação e a simplicidade do jogo contribuem para o sucesso do Aviator no mundo.