Presidente da Agência Espacial Brasileira exalta vocação aeroespacial de São José dos Campos

O presidente da Agencia Espacial Brasileira (AEB), Carlos Moura, estará em São José dos Campos na próxima sexta-feira (11) para o descerramento de uma placa comemorativa a Lei que denomina São José dos Campos como Capital Estadual da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião.

O evento está marcado para as 10h30 da manhã no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e é uma inciativa das empresas do Cluster Aeroespacial Brasileiro, o evento acontecerá durante a visita da Astrônoma Mirim, Nicolinha, às empresas do Parque.

Carlos Moura fez questão de acompanhar a visita da Nicolinha, que é uma divulgadora científica, em especial após comemorar a aprovação da Lei de autoria da deputada estadual Leticia Aguiar, que dá oficialmente a São José dos Campos o título de capital estadual da indústria aeroespacial e capital do avião.

Carlos Moura – Presidente AEB

Para Carlos Moura a lei é de suma importância para o desenvolvimento do setor: “A comunidade espacial e aeronáutica brasileira em especial a paulista recebe com felicidade e orgulho a notícia da aprovação da Lei da deputada Leticia Aguiar, denominando São José dos Campos como a Capital Estadual da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião. Nada mais justo para esta cidade extremamente inovadora de qualidade de vida, uma das cidades mais importantes para se investir e inovar.”

A deputada estadual Leticia Aguiar destacou o apoio e o reconhecimento das entidades para a importância da lei: “Estou muito feliz pelo reconhecimento da comunidade aeroespacial brasileira da importância da lei, de minha autoria, que faz um resgate histórico para São José dos Campos, mas também abre um leque de oportunidades para o desenvolvimento do setor, e receber o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Agência Espacial Brasileira, das Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, e das empresas do Cluster Aeroespacial Brasileiro, é motivo de muito orgulho para nossa São José dos Campos: Capital da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião”, disse a parlamentar.

Deputada Estadual Leticia Aguiar

O presidente da Agência Espacial Brasileira, também destacou a vocação da cidade para o setor: “Reconhecer esta característica aeroespacial dos joseenses é um motivo de orgulho para nós, e para toda comunidade espacial, eu falo pela AEB e por todas as entidades que estão no sistema nacional de desenvolvimento das atividades espaciais. São José dos Campos é um exemplo de tudo o que a tecnologia pode fazer pelo crescimento econômico e qualidade de vida”, finalizou Carlo Moura.

Serviço:

– Descerramento de placa comemorativa: A instituição da cidade de São José dos Campos (SP) como Capital Estadual da Indústria Aeroespacial e Capital do Avião por meio da lei 17.418 de outubro de 2021, de autoria da deputada estadual Leticia Aguiar

Data: 11 de fevereiro às 10h30

Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos

Av. Doutor Altino Bondesan, 500

Distrito de Eugênio de Melo

São José dos Campos – SP

AEB Completa 28 anos

A Agência Espacial Brasileira, órgão central do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), é uma autarquia vinculada ao MCTI, responsável por formular, coordenar e executar a Política Espacial Brasileira. Desde a sua criação, em 10 de fevereiro de 1994, a Agência trabalha para viabilizar os esforços do Estado Brasileiro na promoção do bem-estar da sociedade, por meio do emprego soberano do setor espacial. No próximo dia 10 a AEB comemora 28 anos com uma série de atvidades.

Nicolinha em São José dos Campos

A estudante Nicole Oliveira de Lima Semião, de 9 anos. Nicolinha – como é conhecida –, é cientista cidadã do IASC (International Astronomical Search Collaboration) NASA (National Aeronautics and Space Administration) e MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) além de embaixadora do planetário Rubens de Azevedo em Fortaleza (CE).

Em São José dos Campos a pequena astrônoma vai visitar empresas e instituições de ensino em uma extensa programação de 3 dias.

Dia 8 – Nicolinha conhecerá a sede do SUPERA, e a noite o Observatório Astronômico da UNIVAP;

Dia 9 – A menina visitará os dois complexos industriais da EMBRAER em São José dos Campos e Eugênio de Melo, além do Colégio da Embraer.

Dia 10 – A realização do sonho, a Menina será recebida no Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB) no DCTA, em seguida visita o Observatório Astronômico, o ITA, o Centro Espacial do ITA e demais dependências, e a tarde faz uma visita completa ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE, e no fim de tarde visita a exposição alusiva aos 70 anos do ITA no Parque Vicentina Aranha.

Dia 11 – A pequena Nicole, estará no Parque Tecnológico de São José dos Campos para conhecer as empresas do Cluster Aeroespacial Brasileiro, além da Agência Espacial Brasileira, em seguida encontra-se com alunos de escolas estaduais e visita a exposição “Asas de um Sonho” no Vale Sul Shopping.

“Nossas expectativas são muito altas porque a Nicole sonha há muito tempo conhecer o ITA e se tornar engenheira aeroespacial. Estamos muito felizes com essa oportunidade de vir a São José dos Campos e isso só é possível graças a iniciativa da deputada Leticia Aguiar e o apoio de empresas como a Embraer e o Supera”, concluiu Zilma Janacá Oliveira de Lima Semião, mãe da estudante.