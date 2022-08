Epic Race – Mountain Bike – A Maratona Mais Alta do Brasil em Campos do Jordão

Com o patrocínio oficial do Dona Chica Restaurante e apoio dos restaurantes Prato da Floresta, Café do Parque e Moringa Mantiqueira, a Epic Race, considerada a maratona mais alta do Brasil, acontece no dia 28 de agosto, com as provas acontecendo dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão, com três opções de circuito, do iniciante ao profissional:

Pro – 92km com 3000 de acúmulo – largada às 7:30h

Sport – 70 km com 2200 de acúmulo – Largada às 8:30h

Light – 22km com 600 de acúmulo – largada à 9:30 horas.

Os atletas irão passar com olhar clínico, por bosques, topos de montanhas, rios, cachoeiras e trilhas magníficas para o Mountain Bike. O local de largada e chegada será no Restaurante Prato da Floresta, no parque, um ambiente acolhedor para toda família com excelente gastronomia onde também os atletas irão confraternizar após a premiação, prevista para acontecer às 14:30 horas.