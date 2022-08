Porque as estratégias de marketing falham na promoção de projetos?

Muitas empresas criam anualmente as suas estratégias de marketing e relações-públicas. Mas há um problema… muitos não conseguem alcançar os resultados desejados. Desenvolver e entregar uma estratégia de marketing bem-sucedida pode ser difícil se levar todos os fatores em consideração. De um lado, tem os produtos que a sua marca precisa para levar a novos mercados e públicos… Enquanto, do outro, precisa fazer justiça às pessoas que já usam os seus produtos.

Um exemplo de estratégia de marketing com muito sucesso são os bónus de boas-vindas e de rodadas gratuitas encontrados em jogos de cassino online. Eles atraem novos utilizadores ao mesmo tempo em que recompensam depósitos dos seus apostadores antigos. No entanto, nem sempre está é a realidade de empresas com publicidade.

Equilibrar perfeitamente entre atrair novos utilizadores do seu produto e fidelizar os antigos lados com sucesso pode ser difícil para muitas equipes de marketing e, às vezes, os seus esforços não dão os frutos esperados, mas com a mentalidade adequada, ainda pode ter sucesso. Portanto, aqui estão algumas dicas sobre o que pode fazer a respeito de uma estratégia que aparentemente só vai ladeira abaixo a cada dia que passa, antes de encerrar o projeto.

1 – Avalie se escolheu o público-alvo correto

Porque seu público-alvo deve comprar, trabalhar ou fazer parceria com uma empresa que não sabe quem são seus clientes? É por isso que deve sempre considerar as necessidades do seu público. Uma empresa precisa definir como trabalhar com eles fará uma diferença positiva na vida dos seus clientes e permitirá que os participantes obtenham retornos decentes.

É importante saber onde está com o seu projeto. Embora descobrir o valor possa significar fazer perguntas que não são fáceis de responder, quando as coisas começarem a mostrar falhas, saberá o porquê. Não ainda simplesmente atribuir a culpa a ninguém da sua equipa se não sabe o motivo pelo qual o público não se apegou a sua marca. Concentre-se em trabalhar em conjunto para resolver um problema comum — as avaliações do projeto podem vir mais tarde. E, se for capaz de fazer pequenas consultas de feedback do cliente para entender melhor o que deu errado, deve fazê-lo.

2 – Alinhe as estratégias de marketing com a visão da sua empresa

Outro problema comum com que as equipas de marketing se deparam é a falta de compreensão da visão da empresa e dos objetivos de longo prazo. Consultar o seu conselho e CEO se não tiver uma compreensão adequada da missão, do slogan e dos marcos de longo prazo da sua marca é sempre uma alternativa para evitar que as estratégias de marketing falhe.

É melhor perguntar a alguém familiarizado com a marca do que silenciosamente deixar a campanha de marketing fracassar e esperar que o martelo caia quando o conselho perceber que não fez nenhum progresso. De acordo com estudos, os profissionais de marketing que estabelecem metas alinhadas à visão da empresa são mais propensos a ter sucesso do que aqueles que não o fazem.

3 – Veja se não há responsabilidades claras ou prestação de contas a serem feitas

As estratégias de marketing morrem por falta de prestação de contas e atribuição específica de responsabilidades. Portanto, certifique-se de que todos entendam os cronogramas e os papéis que desempenham na concretização da estratégia como uma equipa.

Não se esqueça daqueles que podem ter apenas envolvimento indireto… eles também precisam entender claramente os seus papéis. Por exemplo, como são distribuídos os leads resultantes de um esforço de marketing direto? Existe algum treino interno necessário para garantir um processo tranquilo quando as vendas de um novo produto ou serviço resultam de uma campanha? Quem fará o treino?

4 – Divida corretamente o tempo e fundos de dinheiro para o projeto

Nada é mais frustrante do que criar estratégias de marketing e descobrir que não há orçamento para cobri-la e/ou todo mundo está muito ocupado em funções diferentes para executar o plano. Não faltam empresas que têm orçamento base zero quando se trata de marketing. Com isso, cada item de linha é debatido e analisado antes de ser aprovado, os cantos são cortados e as metas são comprometidas. Mesmo que o orçamento seja pequeno, é bom saber de antemão para que possa definir metas razoáveis e elaborar uma estratégia que caiba no orçamento.

5 – Continue ou mude as coisas

Após avaliar a situação em que você se encontra, geralmente haverá duas opções que pode escolher. Pode continuar com a estratégia que já criou e fazer pequenos ajustes no seu conteúdo para compensar a falha anterior ou mudar as coisas completamente.

Dependendo do estado da sua campanha de marketing até o momento, pode retroceder até certo ponto e começar de novo como se nada tivesse acontecido, além do tempo e do dinheiro que foram pelo ralo. Esta ainda é uma perda aceitável, uma vez que a sua campanha quase não deu frutos até agora.

Pese os seus prós e contras, avalie quanto tempo e recursos ainda tem nas suas mãos e tome a decisão final. Os dados que coleta de uma campanha fracassada às vezes são ainda mais valiosos do que aqueles que vêm de uma campanha bem-sucedida, portanto, certifique-se de ter tudo documentado e pronto para avaliação.