Hotéis paulistas fazem promoção para os finais de semana das eleições

Eleições não podem ser motivos para não viajar. Para que os brasileiros possam aproveitar o final de semana e também votar, hotéis paulistas criaram promoções que incluem tarifas especiais e early check in na sexta-feira para quem precisa fazer o check out mais cedo no domingo para se dirigir às urnas, no primeiro e no segundo turnos.

No belo Vila Inglesa, de Campos do Jordão, a entrada antecipada pode acontecer às 12h ao invés de 15h. As diárias custam a partir de R$ 920 por casal com café da manhã, tanto de 30/9 a 2/10 quanto de 28 a 30/10 e incluem traslados para a Vila do Capivari e música ao vivo no almoço, com voz e violão, e no jantar de sábado, com trompete.

O hotel tem muito a oferecer. Para começar, a piscina aquecida fica em uma estrutura de vidro, que proporciona vistas espetaculares aos jardins e às montanhas do entorno. Lá pode-se curtir momentos de relax total ou brincadeiras com os filhos. E na recreação, as crianças não param um minuto. O dia começa com caças ao tesouro e termina com divertidas sessões de preparo de marshmallow na lareira de um dos salões de estar. Além disso, os pequenos enlouquecem com atividades como tirolesa, arvorismo, cavalgadas e visita à fazendinha, onde podem brincar com coelhos e vacas.

Mais informações podem ser obtidas no telefone/WhatsApp (12) 3669.5000, site www.hotelvilainglesa.com.br ou no perfil @hotelvilainglesa nas redes sociais.

Já no premiado Hotel Fazenda Mazzaropi, em ambos os finais de semana das eleições as diárias para o casal começam em R$ 1.360, com direito a pensão completa e check in às 11h de sexta-feira. Mas já adiantamos que vai ser difícil ir embora no domingo com tantas coisas para fazer… Logo cedo, enquanto os adultos caminham acompanhados pelos recreadores, as crianças partem para a fazendinha para alimentar os animais. As duas sensações do local são o ganso Chico, que vem correndo quando é chamado e aceita até ser pego no colo e ganhar carinho, e a porquinha Peppa, que devora tudo o que lhe é ofertado.

A programação continua a pleno vapor ao longo do dia, graças à completíssima infraestrutura, e as noites terminam ou com sessões de cinema, teatro e mágica no circo ou então com quadrilhas ao ar livre, na Vila do Mazza.

Reservas estão disponíveis no telefone/WhatsApp (12) 3634.3400, site www.mazzaropi.com.br ou no perfil @hotelmazzaropi nas redes sociais.