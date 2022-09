Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro promovem ensaio aberto com o Grupo Vozes da Mantiqueira

Neste sábado (3), das 14h às 16h, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, realizam a oficina “Estampas Estilizadas – Stencils com Materiais Reciclados”, ministrada por Mariana Benedetto, dentro do projeto “Encontros com Arte”. Por meio da técnica Stencil, a atividade vai criar estampas no formato da natureza a partir de elementos encontrados no próprio complexo ambiental preservado onde ficam os dois equipamentos culturais. As vagas serão limitadas a 10 participantes.

Além disso, no domingo (4), às 11h e às 15h, o setor educativo apresenta a contação de história “O crescimento da Araucária”, evidenciando as etapas e as condições necessárias para o progresso das árvores, espécies típicas de Campos do Jordão (SP). A atividade é uma homenagem ao Dia da Árvore, a ser celebrado em 21 de setembro.

Já na próxima quarta-feira (7), feriado nacional do Dia da Independência, às 14h, o grupo “Vozes da Mantiqueira”, formado apenas por vozes femininas, fará um ensaio aberto no Auditório Claudio Santoro. No repertório, grandes compositores brasileiros. O espetáculo ainda vai contar curiosidades sobre os bastidores do projeto, mostrando como funciona a afinação dos instrumentos e a preparação dos músicos para as apresentações.

Ainda na quarta-feira (7), às 18h, Museu e Auditório publicam, nas redes sociais, informações sobre a acessibilidade do site dos espaços culturais, que conta com ferramenta de tradução em Libras. Acesse e confira.

Visitação

O complexo que reúne Museu e Auditório, em Campos do Jordão (SP), está localizado à Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Siga nossos perfis nas redes sociais (Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner) ou acesse https://www.museufelicialeirner.org.br/.

SERVIÇO:

“Estampas Estilizadas – Stencils com Materiais Reciclados”

Data: 03/09

Horário: das 14h às 16h

Entrada: R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia

“O crescimento da Araucária”

Data: 04/09

Horário: às 11h e às 15h

Entrada: gratuita

Ensaio Aberto

Data: 07/09

Horário: às 14h

Entrada: R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia