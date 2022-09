Profissões digitais são tendência no Brasil

O mundo se digitalizou e, nesse processo, houve muitas alterações sociais, nomeadamente no que respeita ao mundo do trabalho. Em vários aspetos se verifica que também os empregos estão mais digitais. Conheça algumas das vias profissionais digitalizadas que marcam tendência no Brasil.

O final do século XX e o princípio do século XXI foram marcados pelas novas tecnologias e pelo desenvolvimento digital. Tudo isso mudou por completo a experiência social que hoje conhecemos, motivando a transformação das dinâmicas de entretenimento e comunicação, mas também as políticas e econômicas.

Atualmente, mais do que simplesmente um meio de comunicar, a web se tornou um espaço para a realização de atividades, sejam essas atividades relacionadas com o lazer ou com o trabalho.

Ao abrir essa possibilidade, a tendência é cada vez mais para que as pessoas escolham profissões que se relacionam de forma direta ou indireta com as novas tecnologias e a Internet.

As profissões relacionadas com a tecnologia são hoje as favoritas de muitos brasileiros sendo que algumas delas eram impensáveis há alguns anos. Venha conhecer algumas das profissões digitais que são tendência no Brasil.

1. Jogador profissional

Isso mesmo: existe quem ganhe sua vida com o mundo dos jogos. Criadores de videogames, gamers, apostadores ou profissionais do jogo de azar são vias profissionais que se tornaram mais comuns com os jogos online e, particularmente, com a criação de torneios virtuais.

Essas opções profissionais – que só poderiam existir numa era tecnológica – são ainda permitidas pelo fato de existirem especialistas que facilitam a escolha e a perceção dos mercados de jogos como Pokerapostas.

2. Profissionais de robótica

A robótica sempre foi, em conceito, muito apelativa para os jovens e há muitos anos que os robôs aparecem nos cartoons e criam sonhos de futuro.

Atualmente, se profissionalizar nessa área não só é possível, como é, na verdade, uma profissão com muita saída profissional e para a qual muitas universidades mundiais oferecem formação.

3. Influenciador nas redes sociais

As redes sociais ocupam um espaço importante na vida dos brasileiros, ou não fosse esse um dos países que mais as utiliza. O uso intenso das redes digitais motivou o surgimento de novas profissões, relacionadas com a criação de conteúdos.

Além de haver um forte investimento por parte das marcas nesse tipo de profissional, o que ajuda a suportar a sua atividade, existem também mais interessados em seguir os conteúdos.

Assim, à medida que o público adere mais aos influenciadores digitais, essa nova via de profissionalização se torna mais abrangente.

4. Designers digitais

Os conteúdos digitais se tornaram um meio de atuação muito indicado para os designers, com o aparecimento de novas plataformas e sites.

Acompanhando o crescimento do empreendedorismo, muitos designers começaram a dedicar-se apenas ao online, adaptando visualmente os websites e criando conteúdos visuais para plataformas diversas, nas suas versões de desktop e celular.

Os anúncios online também saem muitas vezes da mão de criativos na área do design digital, sendo que toda a parte visual é idealizada por eles.