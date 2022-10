Colégio Objetivo em Campos do Jordão Implementa Tecnologia de Reconhecimento Facial

O reconhecimento facial por meio da inteligência artificial mapeia faces e tem sido parte fundamental para a segurança e a transformação digital. A Tecnologia tem ganhado força nos últimos anos, assim como novas aplicações.

Em Campos do Jordão, o Colégio Objetivo é o primeiro a implementar a tecnologia, na qual os estudantes são previamente cadastrados para que as câmeras reconheçam simultaneamente diversos rostos e notifique aos pais a entrada e saída dos alunos.

Alunos durante a saída do Colégio

Segundo o diretor do colégio Luiz Alberto Nery, desde 2016, quando implantou o sistema de catracas, o colégio tem procurado utilizar novas tecnologias para garantir maior transparência e segurança. Já no ano de 2021, foi implementado a tecnologia de RFID (Identificação por Rádio Frequência), onde por meio de uma pulseira personalizada, os alunos registravam a entrada e saída do colégio, e agora em 2022 a novidade está no uso do reconhecimento facial. De acordo com Nery, a novidade foi bem aceita pelos pais e alunos.

Aluno utilizando sistema de reconhecimento facial para entrar no colégio

A inteligência artificial possibilita que as câmeras de reconhecimento facial sejam capazes de oferecer mais assertividade e precisão na análise das pessoas. Um exemplo é a identificação de gênero dos indivíduos, faixa etária, comportamento, reconhecimento de objetos no rosto como óculos, máscara, boné, entre outros.

Além da implementação das câmeras de reconhecimento facial, para melhorar ainda mais a comunicação, o Colégio possui um aplicativo que funciona na nuvem, onde é possível enviar em tempo real informações aos pais sobre assuntos relacionados ao dia-a-dia da escola.