Palácio Tangará apresenta Jantar Magno assinado por seis grandes chefs da América do Sul

O Palácio Tangará, hotel de luxo conhecido por ser um oásis urbano no coração de São Paulo, fará parte da próxima edição do Mesa São Paulo, um dos maiores eventos de gastronomia da América Latina. No dia 1º de novembro, às 20h, acontece o Jantar Magno, assinado por Filipe Rizzato, Chef Executivo do hotel, ao lado de Rubens Catarina, do grupo D.O.M. (2 estrelas Michelin); Marcelo Ballardin, do belga Oak (1 estrela Michelin); Ivan Brehm, do Nouri (1 estrela Michelin), em Singapura; a boliviana Marsia Taha, eleita Mulher em Ascensão pelo Latin America’s 50 Best Restaurants; e Elisa Fernandes, primeira vencedora do MasterChef Brasil, que hoje comanda o Clos Wine Bar & Bistro.

Na ocasião, os chefs irão apresentar suas criações em um menu harmonizado em seis tempos. O jantar acontece no aclamado restaurante Tangará Jean-Georges e as reservas já estão disponíveis pelo site do hotel pelo valor de R$750 por pessoa.

Confira abaixo menu completo:

Snacks / Amuse:

Dumpling – Ivan Brehm

Ostra, Galinha e Porco – Rubens Catarina

Crocante de Vieira e Pastinaca Defumada – Filipe Rizzato

Espuma de Milho com Milho Queimado e Óleo de Cebolinha – Marcelo Ballardin

Prato a ser definido – Marsia Taha

Choux de Peixe Branco com Shisso, Limão Caviar e Emulsão de Peixe – Elisa Fernandes

Caviar e Sorvete de Queijo Azul- Marcelo Ballardin Bacalhau, Feijão, Linguiça Blumenau – Rubens Catarina Agnolotti, Camarão, Mandioquinha, Castanha de Caju – Filipe Rizzato Vermelho ao Molho de Mexilhões e Farofa de Batatas – Elisa Fernandes Boeuf a la Presse – Ivan Brehm Algas de Andinas – Marsia Taha

Sobre o Mesa São Paulo

Realizado pelo Mundo MESA, núcleo de inteligência em gastronomia que cria, produz e promove eventos sob medida, ações especiais e conteúdos do universo de alimentos e bebidas, o Mesa SP é um dos maiores eventos do setor da América Latina. A cada edição, traz de todos os cantos do mundo chefs renomados para atuarem em workshops, degustações, jantares, exposições e outras atividades que resultam na edição da revista ao alcance do público. Já participaram desta festa brasileira da gastronomia nomes como Massimo Bottura, Ferran Adrià, Michel Bras, Joan Roca, Alain Ducasse, Gaggan Anand, Francis Mallmann, Malena Martínez, Pía León e Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Serviço:

Palácio Tangará

Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 – Panamby, São Paulo – SP

Reservas: (11) 4904-4001

Instagram: @palaciotangara