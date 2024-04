O Festival “Arte no Outono – A Trilha dos Campos” comemora os 150 anos de Campos do Jordão, reunindo grandes artistas da música brasileira

Tempo de Leitura: 2 minutos

O retorno do Festival “Arte no Outono” a Campos do Jordão (SP) traz uma edição especial em homenagem aos 150 anos da cidade, aos 120 anos de Felícia Leirner e aos 45 anos do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro. Sob o título “A Trilha dos Campos”, esta terceira edição do evento, realizada nas instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, ocorrerá de 26 de abril a 19 de maio, apresentando uma programação repleta de grandes artistas.

“A cultura do Estado de São Paulo é potente, a maior da América Latina, e pode ser apreciada neste festival que impulsiona o turismo, a economia e traz para Campos do Jordão renomados nomes da música brasileira”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Com o objetivo de celebrar a diversidade cultural brasileira, o festival oferecerá uma ampla variedade de apresentações na cidade mais alta do Brasil. Nomes como Fafá de Belém, Tiê, Rael e as bandas Lagum e 14 Bis são exemplos dessa riqueza de talentos.

O Festival Arte no Outono, criado em 2022, conta com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA).

Programação:

26 de abril (sexta-feira): Serial Funkers e a cantora Luciana Mello abrem o festival com um repertório que mescla MPB, pop, samba, funk e outros gêneros.

27 de abril (sábado): Fafá de Belém apresenta clássicos da música brasileira no Auditório Claudio Santoro.

3 de maio (sexta-feira): A Big Band da Fundação Lia Maria Aguiar inicia as apresentações, seguida pela orquestra da fundação acompanhando a cantora e compositora Tiê.

4 de maio (sábado): Apresentação do Coro Artístico da FLMA.

10 de maio (sexta-feira): Lud Mazzucatti agita o público com um repertório de soul e R&B.

11 de maio (sábado): Rael traz sua diversidade musical, representando gêneros que vão do hip-hop ao rock.

17 de maio (sexta-feira): Lagum apresenta pop rock.

18 de maio (sábado): A banda 14 Bis toca seus grandes sucessos que marcaram época.

19 de maio (domingo): O grupo Família Intimidade encerra o festival com um repertório de clássicos do samba de raiz.

Os ingressos para os shows de Fafá de Belém, Tiê, Rael, Lagum e 14 Bis serão vendidos por R$ 80 (R$ 40 a meia-entrada), com preço promocional de R$ 60 para jordanenses com comprovante de residência. Para os shows de Serial Funkers & Luciana Mello, Big Band da Fundação Lia Maria Aguiar e Lud Mazzucatti, os ingressos serão vendidos por R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada), com preço promocional de R$ 30 para residentes de Campos do Jordão. Os eventos aos domingos terão entrada gratuita.

Informações adicionais: