Taubaté é sugestão de destino para viagens em família

A aproximadamente 130 km da capital paulista, Taubaté é um bom destino para aproveitar deliciosos dias de sol e diversão. Cercada pelas belas paisagens naturais da Serra da Mantiqueira, a cidade conta com atrações bacanas para toda a família.

Terra natal do escritor Monteiro Lobato, o município no interior de São Paulo é conhecido como Capital da Literatura Infantil e abriga o famoso Sítio do Picapau Amarelo. A enorme propriedade rural tem um museu e permite interagir com personagens icônicos, como Emília, Visconde de Sabugosa e Marquês de Rabicó.

O Museu Mazzaropi, que conta a história do artista Amácio Mazzaropi, também é uma boa opção de passeio. Outra dica é visitar o Horto Municipal, um parque ecológico com mais de 30 mil metros quadrados. O local tem lago, playground, árvores históricas (como ipês e pau-brasil) e até um minizoológico com bichos como tucanos, macacos, quatis e araras.

As cachoeiras do Caipira e da Pedra Grande valem a visita – principalmente nos dias mais quentes. Além disso, as famílias podem incluir o Parque Municipal Vale do Itaim no roteiro. Brinquedoteca, ginásio esportivo, mirante e muito contato com a natureza são algumas das atrações encontradas no complexo.

Outra opção de passeio é o Projeto Selva Viva. Focado em preservação e educação ambiental, o espaço permite ver vários invertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos de perto. Há também palestras com especialistas – os temas vão desde a importância de cuidar da natureza até apresentações de diferentes espécies de animais.

Além das atrações fixas, Taubaté recebe diversos eventos ao longo do ano. Entre outubro e novembro, o município será palco do Moviearts 2022, festival inclusivo com atrações culturais e artísticas gratuitas. A programação contempla sessões de cinema, shows musicais, balada e interações artísticas com cosplayers, palhaços e mágicos.

No quesito hospedagem, a cidade oferece opções perfeitas para famílias, como o Ibis Styles. Com uma boa área verde, o hotel permite que adultos e crianças curtam diferentes tipos de experiências ao ar livre, como passeios de bicicleta e caminhadas em trilhas.

A infraestrutura de lazer também inclui parquinho de madeira para a criançada, piscina, campo de futebol e academia. Além disso, os espaços gastronômicos conquistam o paladar e o coração dos visitantes. O restaurante principal, por exemplo, serve um farto café da manhã e prepara pratos como filé à parmegiana, estrogonofe, massas e pizzas nas refeições principais. Há até um menu especial para os pequenos.

O charmoso bar My Way também figura entre os grandes destaques do Ibis Styles. Ali, adultos podem degustar sucos naturais, drinques, vinhos e até a cachaça Mazzaropi, bebida artesanal fabricada na cidade e presente nos restaurantes mais renomados da região.

Entre uma atividade e outra, as famílias encontram muito conforto nas acomodações. Equipados com itens como Smart TV, secador de cabelo e frigobar, os quartos exibem decorações lúdicas inspiradas na temática musical – abajur em formato de microfone e papel de parede com notas musicais são alguns exemplos.

