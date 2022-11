Artista Nell Irá Reverter 50% da Renda da sua Música “Todo dia é dia” em prol do Garoto Gui Martini de Campos do Jordão

O artista Nell, sensibilizado pela história do Garoto Gui Martini, diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1 aos 5 meses de vida, que após um grande esforço dos seus pais (Daniel e Samanta), e por meio do apoio de diversas pessoas e familiares, conseguiram arrecadar fundos para que Gui, aos dois anos de idade, pudesse receber tratamento por meio do medicamento Zolgensma, conhecido como o mais caro do mundo.

O Zolgensma é usado para tratar crianças de até 2 anos diagnosticadas com atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1, a forma mais grave da doença e que geralmente causa a morte antes dessa idade.

O medicamento foi conseguido em 27 de maio de 2021, o que permitiu ao garoto Gui, ter mais esperança e maior qualidade de vida. Toda a trajetória dessa grande luta e conquista, pode ser acompanhada diretamente pelo Instagram do Gui em @ajudeguimartini.

Hoje, aos 4 anos, o tratamento do Gui continua, e o artista Nell, que já possui dois projetos com a Casa Ronald McDonald ABC, instituição que presta apoio a crianças e adolescentes com câncer, está disponibilizando a música “Todo dia é dia” em prol do Gui, onde 50% da renda, será revertida para ajudar no tratamento do garoto.

Ouvindo a música no Spotify e compartilhando com os seus amigos, você ajuda sem colocar a mão no bolso!

Para realizar essa boa ação basta acessar:

https://open.spotify.com/track/7t7q7j3fwhQpr4NS7VjKqN?si=65f4f374fe324061