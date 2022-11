Parque Capivari em Campos do Jordão Recebe Novo Teleférico e Passa a se Chamar Parque João Dória Capivari

O governador Rodrigo Garcia entregou neste último domingo (6), em Campos do Jordão, o novo teleférico do Parque João Doria Capivari. A atração principal do parque passou por obras de revitalização e agora retoma as atividades. O evento no parque também contou com a apresentação gratuita de Ivan Lins e Brasil Jazz Sinfônica no Festival “Arte Primavera – Campos: Florada Cultural”.

Na ocasião, o governador assinou ainda decreto que altera o nome do Parque Capivari para Parque João Doria Capivari, em homenagem ao publicitário e ex-deputado federal João Doria e realizou o descerramento de placa do espaço.

“Estamos entregando a última grande etapa de revitalização do Parque Capivari e denominando Parque João Doria Capivari, em homenagem ao grande publicitário, ex-deputado federal João Doria. A entrega desse novo teleférico traz tantas boas memórias e lembranças de Campos do Jordão. E agora, com o equipamento atualizado, um dos mais modernos do mundo, temos o primeiro teleférico híbrido do Brasil¨, disse o governador Rodrigo Garcia.

O novo teleférico agora conta com dois modelos de passeio, sendo por cabine fechada, que acomoda até 8 pessoas, e com cadeira, que pode levar até 6 pessoas. Esse é o 1º teleférico de modelo híbrido (misto) da América Latina. Já estão disponíveis os ingressos para o passeio, que podem ser encontrados no site: www.parquecapivari.com.br.

As obras do teleférico, que começaram no dia 22 de novembro de 2021, fazem parte da terceira etapa do projeto de revitalização dos 40 mil metros quadrados do Parque Capivari, com investimento total de R$ 70 milhões. O novo teleférico misto está instalado a uma altitude de 1.800 metros, atingindo uma velocidade de movimentação máxima de até 4 m/s, e com o tempo de viagem de 3 minutos. Com as opções de cabine e cadeira, o visitante pode escolher a forma como vai subir e descer, para ter a melhor experiência enquanto contempla a vista mais bonita da cidade.

Arte na Primavera

O evento também teve o show do cantor e compositor Ivan Lins, junto com a orquestra Brasil Jazz Sinfônica, corpo artístico do Governo de São Paulo. A atração faz parte da Série “Arte na Primavera – Campos: Florada Cultural”, em Campos do Jordão (SP), que traz diferentes linguagens como: Teatro, dança e música. A apresentação foi transmitida pela plataforma de streaming e VOD, #Culturaemcasa, que em 29 meses, exibiu 5 mil conteúdos.

O Festival contempla 11 espetáculos de 10 atrações, entre setembro e novembro de 2022, no Auditório Claudio Santoro, no Parque Capivari e no Parque da Lagoinha. Neste mês de novembro, a programação da Série é gratuita. Além do show com Ivan Lins & Brasil Jazz Sinfônica, a programação ainda terá o show “Roda de Viola” com Yassir Chediak no dia 12/11, às 16h, no Parque da Lagoinha; show de Paula Lima & São Paulo Big Band no dia 13/11, às 16h; espetáculo “Gira” do Grupo Corpo dia 19/11, às 19h e 20/11, às 16h.

Além disso, também terá o espetáculo “A Lista”, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli no dia 26/11, às 19h. Estes últimos eventos acontecerão no Auditório Claudio Santoro, sendo necessária a reserva do ingresso pelo site Sympla.

O Parque é uma concessão do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) sob a gestão da Eco Jordão. Com estrutura moderna, palco para apresentações, praça de alimentação, roda gigante, parkids, pedalinhos, mini trenzinho, carrossel, super racing e lago, o espaço oferece atrações diferenciadas, gastronomia, entretenimento e cultura.

João Doria

João Agripino da Costa Doria Neto nasceu em Salvador, no dia 21 de dezembro de 1919, e faleceu em 17 de outubro de 2000. Foi jornalista, publicitário e deputado federal. Teve seu mandato cassado durante a ditadura militar, em abril de 1964, pelo Ato Institucional nº 1. Depois de ter sido cassado, ficou exilado em Paris, onde se bacharelou em psicologia pela Sorbonne e fez mestrado pela Universidade de Sussex.