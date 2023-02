Em parceria com a Defesa Civil de Campos do Jordão, Minalba Brasil fez doação para população do litoral norte de São Paulo

A Minalba Brasil – empresa do GEQ (Grupo Edson Queiroz), líder no mercado brasileiro de água mineral – fez a doação de 30 mil litros de água mineral, o equivalente a 29 paletes de Minalba sem gás de 1,5 litros, para a população do litoral norte de São Paulo, região duramente castigada pelas chuvas que caíram no final de semana.

O auxílio foi viabilizado com o suporte da Defesa Civil de Campos do Jordão, cidade onde a empresa possui uma de suas fábricas. De lá, os produtos seguiram para Caraguatatuba, onde foram distribuídos para São Sebastião e Ubatuba, municípios que mais sofrem com os impactos das tempestades.

A ajuda chega em um momento crítico para os afetados pela tragédia, que devido aos bloqueios na Rodovia Rio-Santos, principal via de acesso rodoviário às cidades da região, causados por deslizamentos de terra que ocorreram em diversos pontos da estrada, sofrem com o desabastecimento e a falta de água potável.

Sobre a Minalba Brasil

Minalba Brasil é a divisão de alimentos e bebidas do Grupo Edson Queiroz (GEQ), um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

A empresa é detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Natural do Horizonte, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento da marca Nestlé Pureza Vital e Grapette, além da concessão para a distribuição das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna. A Minalba Brasil possui um portfólio de produtos ideal para todas as ocasiões de consumo.