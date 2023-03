EmpreendaVale – Detentora do primeiro token utilitário imobiliário do mundo, Ribus marca presença na maior feira de negócios do Vale do Paraíba

A 3ª edição do EmpreendaVale será realizada nos dias 11 e 12 de março na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, com a presença de grandes nomes do empreendedorismo do Brasil como os empresários Carla Sarni, Edmilson Moraes, Carlos Wizard, Flávio Augusto, Camila Farani, Carlos Busch, Luzia Costa, além de mais de 20 outros conceituados palestrantes que se dividirão na agenda para apresentar conteúdos exclusivos, tendências, diferentes estratégias e práticas aos participantes, a fim de fomentar os negócios no Vale do Paraíba.

Uma das grandes incentivadoras do evento é a Ribus, empresa detentora do primeiro token utilitário imobiliário do mundo e a primeira empresa de tokenização do setor imobiliário do Brasil a receber parecer da CVM de que os tokens não são valores mobiliários.

Há dois anos, a Ribus enviou uma tese jurídica à Comissão de Valores Mobiliários destacando que o token Ribus é um token de utilidade, portanto não é um valor mobiliário e, dessa forma, não precisaria estar sobre a regulamentação da CVM. O parecer confirmou a tese da Ribus, no sentido de que o Token Ribus não é valor mobiliário. Algo inédito. O ecossistema da empresa favorece a interação entre os usuários, prestadores de serviços e vendedores de bens de toda a cadeia do setor imobiliário. Utilizando a infraestrutura de blockchain da rede Polygon, uma segunda camada da rede Ethereum, o token permite que prestadores de serviços do mercado imobiliário recebam tokens em troca de seus serviços, como, por exemplo, uma obra.

Segundo Bruno Faria, COO da Ribus, a empresa está diretamente conectada com inovação e tem um significativo DNA de empreendedorismo, fator preponderante para participar ativamente do evento. “A Ribus é uma empresa nova no mercado e já está em um evento dessa magnitude. Para nós tem tudo a ver participar da EmpreendaVale porque a nossa empresa tem um cunho de inovação e empreendedorismo muito grande. Dessa forma, esse evento dialoga com o nosso público. Estamos ao lado de empresas que já são consolidadas no mercado – o que nos dá uma autoridade importante para que consigamos alcançar nossos objetivos. Integra-se ao nosso projeto de marketing estar na região do Vale do Paraíba e, por isso, faz sentido a gente se associar a esse tipo de iniciativa”, destaca o executivo.

Sobre a origem do conceito do token emitido pela Ribus, Daniel Carius, CVO da Ribus faz uma analogia ao modelo de voucher que é muito utilizado nos Estados Unidos e na Alemanha. “O valor das criptomoedas que são utilizadas como voucher está baseado no acesso que ele dá. Esse é o caso da Ethereum. A real usabilidade do Ether é poder acessar o ecossistema da Ethereum e ter acesso à construção de contratos inteligentes dentro desse ecossistema. O Ribus é um utility token da mesma forma que o Ether. A nossa plataforma favorece a interação entre os usuários, prestadores de serviços e vendedores de bens através do token. Toda essa cadeia é do setor imobiliário”, explica.

Durante os dois dias de evento, mais de 5 mil participantes, empresários, empreendedores, influenciadores e personalidades do mundo dos negócios estarão presentes.

SERVIÇO:

Empreendavale

Data: 11 e 12 de março

Local: Farma Conde Arena – R. Winston Churchill, 230 – Jardim das Indústrias, São José dos Campos