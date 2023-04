Frio deve ser o grande atrativo em Campos do Jordão no Feriado de Tiradentes

Com a chegada de uma massa de ar frio, as temperaturas de noites e madrugadas devem permanecer baixas nos próximos dias, quem estiver visitando a cidade de Campos do Jordão no período de 21 à 23 de Abril poderá se deparar com temperaturas mais baixas e amenas.

Uma grande quantidade de turistas devem subir a serra para aproveitar o feriado prolongado, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o fluxo deve ser intenso na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal estrada que dá acesso a cidade de Campos do Jordão.

De acordo com o site clima tempo, as temperaturas devem ficar em torno de mínimas que podem chegar a 4ºC durante a madrugada desta que sexta-feira (21) e máximas que não devem ultrapassar 20º C até o domingo (23). Veja como fica a previsão do tempo para o feriado de Tiradentes e prepare-se para curtir dias lindos em Campos do Jordão.

Sexta-feira (21): mínima de 4°C e máxima de 17°C

Dia de Sol, com probabilidade de geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, o nascer do sol deve acontecer ás 06h17 e se por às 17h44

Sábado (22): mínima de 7°C e máxima de 19°C

Dia de Sol, com poucas nuvens, não deve chover, o nascer do sol está programado para acontecer as 06h18 e se por as 17h42

Domingo (23): mínima de 10°C e máxima de 20°C