AGRISHOW: gabinete itinerante agiliza demandas e aproxima prefeitos

O gabinete do secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena, pela primeira vez deixou sua sede, na capital paulista, para atender prefeituras e demais atores da região no interior no estado. Com uma sala de reuniões instalada no pavilhão do Agroturismo, em Ribeirão Preto (SP), onde acontece a Agrishow, o secretário e a equipe técnica atenderam, nesta terça-feira (2), 11 prefeitos e avançaram em questões relacionadas a convênios de obras e novos projetos para desenvolver o turismo na região.

O turismo náutico esteve em pauta com o prefeito Naim Miguel Neto, de Miguelópolis, município que fica às margens da Usina Hidrelétrica Volta Grande, e com Novo Horizonte, destino que abriga mais de 40 Km de um Rio Tietê belo e preservado. Já o prefeito de Pedrinhas, France de Domingues, abordou um novo projeto em execução no município, uma construção inspirada no Coliseu, anfiteatro romano.

“Levar toda a equipe da Setur-SP aos municípios é uma iniciativa que traz agilidade e eficiência à gestão pública, uma vez que promove a descentralização da atividade turística e ajuda a desenvolver os municípios”, disse o secretário Lucena. Além de Pedrinhas, Miguelópolis e Novo Horizonte, estiveram presentes no primeiro dia de gabinete itinerante representantes dos municípios de Santo Antônio da Alegria, Brotas, Ribeirão Preto, Campina do Monte Alegre, Garça, Galia, Águas de Lindoia, São Bernardo do Campo e Franca.

Os municípios turísticos da região têm atualmente R$ 55 milhões em obras conveniadas com recursos da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, por meio do Dadetur. São eles: Altinópolis, Barretos, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Guaíra, Igarapava, Ituverava, Jaboticabal, Miguelópolis, Monte Alto, Nuporanga, Olímpia, Orlândia, Patrocínio Paulista, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Simão e Sertãozinho.