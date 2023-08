52ª Festa da Cerejeira em Flor de Campos do Jordão 2023 se Encerra Nesse Fim de Semana

Um festival tradicional do Japão, em um encantador Jardim Oriental cheio de cerejeiras floridas, com muita cultura, comidas típicas, feira de produtos e diversas atrações.

Em Campos do Jordão, a festa acontece entre os meses de julho e agosto, quando a florada do Parque da Cerejeira está no seu auge. Milhares de pessoas vem todos os anos apreciar as flores e participar das festividades.

Os visitantes tem a oportunidade de vivenciar um pouco da cultura japonesa, passeando pelo Jardim Oriental e assistindo as apresentações artísticas de música e dança, exibições de artes marciais, apresentação de Cerimônia do Chá, entre outros.

Não é raro encontrar pessoas circulando pelo parque, vestidas com roupas tradicionais japonesas ou fazendo cosplay (se caracterizando como uma personagem, geralmente de desenhos e games).

Diversos grupos e artistas se apresentam no palco para animarem ainda mais a festa. Tem de tudo. São apresentações artísticas bem variadas, que vão desde o tradicional odôri (estilo de dança) a grupos de taikô (estilo de música com tambores japoneses). Apresentação de artes marciais, exibição de karaokê, street dance, entre outros exemplos mostram um pouco da cultura japonesa e entretém o público visitante.

Confira a programação do palco do 4º e último fim de semana do evento