Festival FLMA 15 anos: Fundação celebra trajetória com programação especial

A Fundação Lia Maria Aguiar, criada em 2008 pela empresária e filantropa Lia Maria Aguiar, completa 15 anos de história no dia 29 de agosto de 2023 e segue construindo uma trajetória de transformações sociais, culturais, artísticas e de qualidade de vida em Campos do Jordão.

Para comemorar sua década e meia de conquistas e realizações, a FLMA preparou o “Festival FLMA 15 anos” um evento especial que levará para a comunidade o clima festivo e a intenção intrínseca de abraçar a cidade com cultura, conhecimento e diálogo, por meio de uma programação com ações exclusivas para seus alunos e colaboradores, além de eventos abertos para moradores e visitantes.

“A Celebração” – Fechado para colaboradores

No dia 29 de agosto, a ação fechada e exclusiva para colaboradores abre o Festival com a presença de quem faz da FLMA uma realidade diariamente e que poderá vivenciar uma noite animada e emocionante.

Papo-Cabeça 2023 – Fechado para alunos

Quarta-feira, 30 de agosto, o público contemplado serão os alunos da FLMA e, novidade neste ano, também terá a participação dos alunos da rede de ensino municipal. O tradicional Papo-Cabeça terá a presença da Cia da Casa Amarela, com o espetáculo teatral Candim, para alunos de 6 a 10 anos, às 14h, no Auditório Claudio Santoro. Candim está há mais de 20 anos em cartaz, com mais de 1.000 apresentações em diversas regiões do Brasil, em Portugal e mais de 40 prêmios, entre eles, o APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), em São Paulo.

Já para os alunos de 11 a 21 anos, o evento com um formato original de sala redonda, irá reunir dois grandes nomes a partir das 19 horas. A atriz, cantora e apresentadora Jeniffer Nascimento e o Dr. Daniel Martins de Barros, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Doutor em Ciências e Bacharel em Filosofia pela USP, irão debater temas e dialogar sobre assuntos que são pautas diárias dos alunos em seus diferentes contextos, com temas como: orientação sexual, transtorno alimentar, ansiedade, violência, bullying e outros.

Encontro da Cidadania 2023 – Aberto ao público

Quinta-feira, 31 de agosto, às 20h, o Auditório Claudio Santoro recebe o evento que já tornou uma tradição na cidade e reúne moradores e visitantes em palestras inesquecíveis. Dessa vez, com a renomada Monja Coen, em sua palestra “Qual é a grande pergunta da sua vida?”, convidando a embarcar em uma jornada de autoexploração com reflexões sobre propósito e conexão. As opções de ingressos para a palestra variam em R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Festival de Música 2023 – Aberto ao público

O cantor Zeca Baleiro fecha a programação cultural com um incrível show na noite de sexta-feira, 01 de setembro, às 20h, no Auditório Claudio Santoro, trazendo grandes sucessos de seu repertório que conquista pessoas de todas as idades e unido a pluralidade de seu trabalho às comemorações de aniversário da Fundação Lia Maria Aguiar. Os ingressos para assistir ao show custam R$40 (inteira) e R$20 reais (meia).

Os ingressos podem ser adquiridos em www.sympla.com.br/produtor/flma ou presencialmente no escritório da Fundação no Capivari, em Campos do Jordão.