Adora Campos Acontece no próximo dia 15 de Setembro com Apresentação de Eli Soares no Auditório Claudio Santoro

Nesta próxima sexta (15) às 19h, acontecerá em Campos do Jordão o Adora Campos, o evento irá proporcionar uma noite especial de adoração com a apresentação do cantor gospel Eli Soares.

A entrada para o evento será 1k de Alimento, e os ingressos podem ser retirados na Casa da Bíblia Meire Modas em Vila Abernéssia. O Adora Campos, é uma realização da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e conta com o apoio do Conselho dos Pastores de Campos do Jordão.

O evento acontecerá no Auditório Claudio Santoro, palco do Festival de Inverno de Campos do Jordão. CAÊ, vice-prefeito de Campos do Jordão, fez um vídeo em suas redes sociais, convidando toda a população jordanense para participarem dessa noite especial de adoração.

Sobre Eli Soares

Com mais de dez anos de carreira, Eli Soares faz parte do cast da Universal Music Christian Group e coleciona sucessos que fazem parte do louvor de muitas igrejas, como “Me Ajude a Melhorar”, “A Mesa”, “Os Anjos Te Louvam”, “Aonde Está Deus?” e “Meu Amanhã”. O cantor foi vencedor do Grammy Latino 2022, na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.