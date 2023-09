Conheça os Vencedores da Maior Prova do Ciclismo da América Latina, Realizada em Campos do Jordão

A maior prova da modalidade da América Latina foi marcada pela superação dos atletas amadores, que enfrentaram as dificuldades técnicas da prova, como as subidas, e o calor, que estava acima do previsto para a época do ano.

Os vencedores foram inéditos em Campos do Jordão (SP) para o percurso longo de 107 km. No feminino, Erika Soares, representante da Lulu Five, foi a ganhadora.

No masculino, João Marcelo Gaspar da equipe de AGI ganhou a prova nos metros finais contra Caio Godoy, da Swift Carbon.

Se inscreveram atletas de 302 cidades do Brasil, incluindo todos os estados da federação, além de ciclistas estrangeiros nesta que foi a sexta edição do Tour de France na cidade do Vale do Paraíba.

A ciclista Erika Soares realizou seu principal objetivo na carreira ao vencer o L’Étape Campos do Jordão depois de disputar seis edições do evento.

Para chegar ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez, a atleta se dedicou aos treinos e perdeu cinco quilos para escalar as montanhas mais rápido.

A estratégia deu certo e a paulista abriu vantagem após a Serra Velha nos quilômetros finais do percurso longo.

”Eu sempre sonhei com isso, me preparei demais. Pensei em fazer a minha prova e o que planejei durante todos esses anos. O L’Étape é uma prova que eu amo fazer e a vitória fica maior ainda vendo o start list com tantas meninas fortes”, disse Erika Soares, que fez a marca de 3h17min27s615.

A prova longa feminina teve ainda no pódio Marina Boite com 3h20min12s909 e Victoria Martins Remaile com 3h22min16s805.

No masculino não teve refresco pra ninguém – literalmente! Os atletas que cruzaram em primeiro fizeram uma média de 36,8 km/h mesmo no calor. O pelotão começou a se desgarrar faltando poucos quilômetros num verdadeiro duelo entre João Marcelo Gaspar e Caio Godoy.

”Sensacional essa vitória, era algo que buscava há tempos. Eu sonhei com esse pódio ontem! Hoje acordei com as pernas boas, diferente da semana passada. O segredo foi persistência, cabeça, força de vontade e fé em Deus”, contou João Gaspar, com 2h54min18s009 .

O vice-campeão Caio Godoy, que fez os 107km em 2h54min19s080, disse que sua equipe fez um ótimo trabalho até o Machadinho e depois ficou uma disputa aberta com o vencedor, João Marcelo. ”Consegui dar uma selecionada no grupo e tentei abrir vantagem do João, que é muito rápido no sprint. Mas ele foi forte também na serra e está de parabéns”.

A medalha de bronze na elite masculina ficou com Alan Maniezzo com o tempo de 2h56min21s416.

Foram premiadas 32 categorias mais os troféus do geral, que incluíram os vencedores da elite, que foram os mesmos Desafio Rei e Rainha da Montanha Specialized, que premia os melhores escaladores. No Desafio Sprint Santander, os mais rápidos foram o argentino Francisco Chamorro e novamente a paulista Erika Soares, que levou todos os prêmio desta edição.

Assim como em todas as edições do L’Étape Brasil, Campos do Jordão (SP) teve a prova de percurso curto, que corresponde a 66km. Os ganhadores foram Ana Lídia Borba (1h57min30s044) e Anderson Lucas Gutierrez (1h44min49s291).

Mais de 50 expositores apresentaram novidades no segmento no Village localizado no Centro de Convenções. Além disso, grandes empresas do mercado estarão presentes nos três dias de evento com stands como o Santander, que tem o naming rights da prova, a Vivo, a Specialized, a Mitsubishi e o Samaritano Medicina Esportiva, patrocinadores.

Somados a eles, as marcas oficiais Café 3 corações, Continental, Água Frescca, Powerade, Probiótica e Pro Colombia marcaram presença com seus stands e produtos, assim como os fornecedores oficiais ASW e Shimano.

O L’Étape

O L’Étape Brasil by Tour de France é uma das provas mais importantes do ciclismo amador do país. Em 2024 completa dez anos no país e terá três etapas: em Cunha, em abril, no Rio de Janeiro em junho, e em Campos do Jordão, em setembro.

O evento possui 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.

O Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo de estrada mundial, assim como o maior evento esportivo anual do mundo. Criado em 1903, o Tour de France reúne a nata do ciclismo: somente os melhores do mundo podem percorrer os 3.600 km da competição. É um evento de 22 dias (sendo apenas 2 dias de descanso para os atletas) que acontece sempre ao longo mês de julho.