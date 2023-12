Inscrições para o Programa de Auxílio a Graduação Superior vai até dia 31 de dezembro

A Secretaria de Educação de Campos do Jordão está recebendo de forma online inscrições para bolsas-auxílio para o Ensino Superior até o próximo dia 31 de dezembro de 2023. São condições para a obtenção da bolsa, ser a primeira graduação, morar em Campos do Jordão há mais de dois anos e não ter parentescos com Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais ou membros do Conselho do PAGS.

O PAGS é o Programa de Auxílio a Graduação Superior, Os candidatos não precisam estar cursando a faculdade no ato da inscrição. A comprovação de matrícula será feita quando da concessão da bolsa.

O link para fazer a inscrição está disponível até dia 31 de dezembro de 2023.

Link para o formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/17EiYs0x8AnGZCxYUmmTldqoNvHqvu5fmsQtT93Ovv8s/viewform?edit_requested=true#responses