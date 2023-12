Valdemar da Costa Neto (PL) Participa de Reunião com Políticos e Empresários em Campos do Jordão

Na manhã desta quinta-feira (7), esteve presente em Campos do Jordão, uma das maiores lideranças políticas do cenário nacional, Valdemar da Costa Neto, Presidente Nacional do Partido Liberal (PL), que veio acompanhado de André do Prado, Deputado Estadual pelo PL/SP e atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). A comitiva, composta também pelo prefeito de Cotia, Rogério Franco, e pelo Presidente Estadual do PL-SP, José Tadeu Candelária, reuniu-se no auditório do Hotel Toriba, tendo como anfitrião o empresário Aref Farkouh.

O encontro foi estrategicamente direcionado, com objetivo de formalizar o apoio à ex-vereadora Maria Joaquina, para a eleições municipais previstas em 2024. Durante a reunião, o Deputado André do Prado ressaltou a necessidade de habilidade política para conquistar recursos vitais para os municípios.

Já Valdemar da Costa Neto, em sua exposição, enfatizou a importância do investimento na educação de base, uma responsabilidade municipal crucial para o crescimento e desenvolvimento do país. Ele também destacou a importância do PL no cenário político nacional e estadual, sublinhando como tal influência é decisiva para a obtenção de recursos destinados a municípios como Campos do Jordão.

Assista a transmissão na íntegra e acompanhe como foi o café da manhã.