Estado de São Paulo é a rota mais relevante entre Brasil e Portugal

A Companhia TAP Air Portugal comemora os 56 anos de ligação ao Estado de São Paulo com reconhecimento da parceria com o governo estadual através da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo( Setur-SP). Para assinalar esta data, a TAP Air Portugal ofereceu ao secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, uma placa representativa deste mais de meio século de trabalho em conjunto.

Em 03 de janeiro de 1968 a companhia aérea portuguesa fez a sua primeira conexão entre Lisboa e a capital paulista. Hoje, São Paulo, é a rota mais importante do Brasil, com 564 mil passageiros transportados entre Portugal e São Paulo em 2023, um crescimento de cerca de 23% referente ao ano anterior.

O secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, festejou o simbolismo deste 03 de janeiro. “Portugal, além dos laços culturais e históricos, representa um importante mercado turístico para o Brasil” afirmou Lucena. “Como São Paulo, é, além de maior polo emissor, também receptor de turistas no país, nosso objetivo é expandir a parceria com a TAP e mostrarmos cada vez mais aos europeus, a diversidade de destinos paulistas” concluiu o titular da pasta.

Para Carlos Antunes, Diretor da TAP para as Américas, “a TAP e São Paulo têm todos os motivos para festejar juntos. Estamos muito felizes de assinalar 56 anos de conexão a este Estado, sem dúvida a rota mais importante do Brasil. É nosso objetivo continuarmos a trabalhar para trazer cada vez mais passageiros para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em SP, principal porta de entrada para os turistas estrangeiros que visitam o Brasil”.

Em outubro de 2023, a TAP e a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) assinaram uma Carta de Intenções com o objetivo de implementar medidas e ações conjuntas para gerar demanda por viagens internacionais a partir da Europa.

Aumento de voos em 2024

Em ano do seu 56º aniversario, a TAP vai reforçar a sua conexão a São Paulo, com um aumenta de 21 para 24 voos semanas de Guarulhos (Lisboa e Porto) no período do verão europeu, adicionando ainda mais capacidade a esse mercado tão estratégico para a companhia.

Atualmente, a TAP oferece mais de 80 voos semanais, com saídas de 11 capitais, e acaba de ser anunciado o reforço de voos em 2024, sendo atingido um novo um recorde – serão 91 voos por semana, uma média de 13 por dia, reafirmando a TAP como a mais importante Companhia Aérea internacional a ligar o Brasil à Europa, a Companhia Aérea europeia mais brasileira.

A Companhia voa diretamente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador, para Lisboa, além de conectar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 11 cidades do Brasil (13 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP conecta diretamente à Europa.