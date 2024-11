Campos do Jordão Celebra Conquista no Turismo Internacional na Câmara Municipal

Nesta terça-feira (19), Campos do Jordão marca um momento significativo no turismo internacional com a Cerimônia de Entrega do Prêmio Internacional Pasaporte Abierto 2024. O evento, organizado pela Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT), reafirma a importância da cidade no cenário global, destacando seu compromisso com práticas sustentáveis e éticas no turismo.

A cerimônia, que ocorrerá na Câmara Municipal de Campos do Jordão às 19h, reunirá autoridades e convidados para reconhecer os esforços contínuos do município em promover um turismo de qualidade. O convite da OMPT enaltece a honra de premiar a Estância Turística de Campos do Jordão, destacando suas iniciativas exemplares.

Carmola Cândido, gerente executiva da Cozinha da Mantiqueira, será uma das principais oradoras da noite. Para ela, o reconhecimento é fruto de um trabalho iniciado em abril de 2023, quando a cidade sediou o Congresso Internacional de Jornalismo Turístico. "Aquele congresso foi um divisor de águas", afirma Carmola. "Ele abriu portas para um relacionamento direto com a OMPT, que conta com mais de 600 jornalistas especializados em turismo ao redor do mundo."

O prêmio Pasaporte Abierto chega em um momento de expansão cultural e turística para Campos do Jordão, com atrações como o CARDE – Museu de Arte, Design e Educação, e a renomada gastronomia local. "Campos do Jordão vive um momento de ascensão, combinando atrativos naturais, hospitalidade de excelência e um rico patrimônio cultural", destaca Carmola.

Além de atrair mais turistas, o reconhecimento internacional fortalece a conexão com a mídia especializada, essencial para uma divulgação qualificada do destino. "Estamos em uma posição estratégica para promover nossa cidade globalmente. O Pasaporte Abierto é um reflexo disso e um símbolo de que estamos no caminho certo", reforça Carmola.

No entanto, o crescimento turístico traz desafios. "Vivemos um dos melhores momentos da história de Campos do Jordão no turismo", reflete Carmola. "Mas isso nos leva a uma responsabilidade maior com a comunidade local. Precisamos investir em infraestrutura, saúde, educação e, principalmente, no pertencimento do jordanense, para que cada morador reconheça e se orgulhe do valor imenso da nossa cidade."