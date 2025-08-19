Campos do Jordão recebe a 32ª edição do New Fest Dance em agosto

A cidade de Campos do Jordão volta a se transformar em um verdadeiro palco da dança em agosto. Entre os dias 23, 24, 30 e 31, acontece a 32ª edição do New Fest Dance, um dos maiores e mais tradicionais festivais de dança do Brasil.

Organizado pelo Instituto Cultural RV, o evento reúne bailarinos amadores de diferentes regiões do país, oferecendo espaço para que aprimorem seus movimentos, compartilhem experiências e mostrem ao público o resultado de seus trabalhos artísticos.

Diversidade de estilos

O festival é conhecido por sua pluralidade. Nesta edição, o público poderá acompanhar apresentações de balé clássico, dança moderna, jazz, contemporâneo, repertório, folclórico, sapateado, street dance, dança do ventre, gospel, dança inclusiva, dança da terceira idade, salão, acrobática e até K-POP.

Segundo a organização, o objetivo do New Fest Dance vai além do espetáculo: é incentivar novos talentos e valorizar o papel da dança como expressão cultural. “Um bailarino se forma no palco”, destaca a presidente do Instituto Cultural RV, Jacy Rhormens, lembrando que a vivência com diferentes estilos e plateias contribui para a formação artística dos participantes.

Tradição e números expressivos

Com mais de três décadas de história, o New Fest Dance já contabiliza resultados impressionantes:

100 mil pessoas entre público e bailarinos;

entre público e bailarinos; Mil talentos revelados que hoje atuam no exterior;

que hoje atuam no exterior; Mais de 50 mil coreografias apresentadas ;

; Participação de 4 mil cidades ao longo das edições.

Os grupos vêm de várias regiões do Brasil, incluindo São Paulo (capital, interior e litoral), Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina, consolidando o festival como um evento de alcance nacional.

Instituto Cultural RV

À frente do festival está o Instituto Cultural RV, entidade dedicada ao intercâmbio artístico e à valorização da dança. Desde sua fundação, promove festivais, mostras e programas de aperfeiçoamento para bailarinos, incluindo bolsas de estudo nacionais e internacionais.

A presidente do Instituto, Jacy Rhormens, tem trajetória reconhecida na dança. Maître de ballet formada pela Escola Municipal de Bailado de São Paulo, já realizou intercâmbios no Bolshoi (Rússia), no American Ballet Theatre (EUA) e em centros culturais de Cuba. Foi homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo em 2019 como personalidade do Ballet Clássico do Estado.

Um espetáculo para todos

O New Fest Dance é também um convite ao público, que poderá assistir a verdadeiros shows de beleza e técnica. As performances prometem encantar espectadores de todas as idades, em um evento que une tradição, talento e a magia da dança.

Serviço

📅 Datas: 23, 24, 30 e 31 de agosto de 2025

🕑 Horários: sábados a partir das 14h e domingos a partir das 13h

🎟 Ingressos: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia-entrada)