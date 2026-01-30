Após chuvas intensas, casas são interditadas pela Defesa Civil

Casa na Vila Nadir atingida por deslizamento de terra - Foto Defesa Civil

O alerta meteorológico para temporais se confirmou e a chuva volumosa chegou a Campos do Jordão na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro. Os pluviômetros registraram 79,6 milímetros de chuva em apenas 24h. O calor e a umidade criaram as condições ideias para a formação de nuvens carregadas na capital e também no interior.

Um gabinete de crise foi montado pela Defesa Civil e demais órgãos do município para garantir uma resposta rápida às ocorrências. No bairro Britador, região central da cidade, um deslizamento de terra atingiu os fundos de uma residência localizada na rua José Camilo Filho. Sete moradores, sendo três adultos e quatro crianças, tiveram que deixar o imóvel e foram acolhidos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A Defesa Civil também registrou um desbarrancamento na rua José Anacleto Pereira, na Vila Nadir. A terra encharcada cedeu atingindo o quintal e a parede lateral da casa, mas não houve necessidade de interdição. Uma lona plástica foi colocada no local e o morador orientado a fazer a limpeza.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Já no Jardim Sumaré, por volta de 4h, parte de uma casa desmoronou após ser atingida por um deslizamento de terra. O imóvel na rua José Ferreira de Sousa foi interditado pela Defesa Civil e os moradores, dois adultos e um bebê, abrigados na casa de parentes.

A partir desta sexta-feira, uma mudança de direção dos ventos deve trazer ainda mais umidade para o Estado de São Paulo, mantendo o tempo instável. O gabinete de crise em Campos do Jordão será mantido durante o fim de semana. A orientação da Defesa Civil é prestar atenção aos alertas enviados por celular e evitar as áreas de risco.

Emergências serão atendidas nos telefones 199 ou 153, esse último da Guarda Civil Municipal. A Defesa Civil de Campos do Jordão também possui um WhatsApp: (12) 98863-1525