SP ativa plano de contingência para enfrentar ciclone com previsão de chuvas intensas

O Governo de São Paulo ativou nesta sexta-feira o plano de contingência para enfrentar a passagem de um ciclone que atua sobre o Sudeste do Brasil e deve provocar chuvas intensas ao longo do dia e do fim de semana. A mobilização é coordenada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, em conjunto com prefeituras de todas as regiões do estado.

Segundo os órgãos de monitoramento, o sistema se organiza no litoral do Sudeste e mantém elevado o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas urbanas e regiões de encosta. Técnicos alertam para acumulados expressivos de precipitação em curto intervalo de tempo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas podem ultrapassar 100 milímetros na Serra da Mantiqueira, enquanto no litoral paulista os volumes previstos superam 60 milímetros. A atuação do ciclone também favorece a ocorrência de tempestades com rajadas de vento e possibilidade de granizo, inclusive na capital paulista e em municípios do interior.

Capital, Mantiqueira e Vale do Paraíba em atenção

Ao longo desta sexta-feira, a cidade de São Paulo pode registrar pancadas fortes e temporais isolados. Já na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, o cenário exige atenção redobrada por conta do relevo, que amplia o risco de deslizamentos e enxurradas, sobretudo em municípios como Campos do Jordão e cidades do entorno.

Fim de semana com chuva persistente

Para o sábado, a previsão indica que as áreas de instabilidade se concentram entre o Triângulo Mineiro e o estado do Rio de Janeiro, mantendo volumes elevados de chuva, que podem novamente superar 100 milímetros em 24 horas. Os efeitos do sistema podem se estender para os próximos dias, com manutenção do tempo instável.

Estrutura de resposta mobilizada

O plano estadual prevê a mobilização total do Sistema Estadual de Defesa Civil, com equipes municipais em prontidão para atendimento imediato. Segundo a Defesa Civil, os estoques de ajuda humanitária estão abastecidos e disponíveis para retirada rápida pelas prefeituras, caso haja necessidade de assistência à população atingida.

A orientação é para que moradores evitem áreas alagadas, não se abriguem sob árvores durante temporais e acompanhem os alertas oficiais. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.