Cirque Amar: Circo Francês Estreia Nesta Sexta, 15 de Agosto, em São José dos Campos

São José dos Campos será palco de um espetáculo único nesta sexta-feira, 15 de agosto, com a estreia do renomado Cirque Amar. Considerado o maior circo da América Latina, o Cirque Amar traz um show inédito diretamente da França para o público da cidade, com uma temporada cheia de surpresas e momentos emocionantes. Com mais de seis gerações de tradição, o circo apresenta uma proposta moderna, onde a magia do universo circense se encontra com a inovação e a excelência artística.

Uma Tradição de Sucesso: Artistas de Todo o Mundo

O Cirque Amar é conhecido por seu elenco de artistas premiados e renomados internacionalmente. Para esta temporada, o circo trouxe ao palco talentos vindos de diversos países, incluindo Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Equador, Espanha, França, Japão, Mongólia, Porto Rico, Portugal, Rússia e Ucrânia. A diversidade de nacionalidades e estilos é um dos maiores destaques do espetáculo, permitindo que o público vivencie uma verdadeira viagem cultural por meio da arte circense.

Esses artistas de diferentes partes do mundo apresentam números que desafiam os limites da imaginação, com performances que combinam técnica apurada, inovação e emoção. O espetáculo não só preserva a tradição da arte circense, mas também a reinventa, trazendo novos elementos para encantar públicos de todas as idades.

Tradição e Inovação: O Espetáculo

O Cirque Amar é uma fusão perfeita entre o clássico e o moderno. O show é uma experiência imersiva, com cenários deslumbrantes, iluminação de última geração e uma sonorização envolvente que transporta o público para um mundo de magia e fantasia. Entre os números inéditos que o espetáculo traz nesta temporada, está um eletrizante show de freestyle motocross, com manobras radicais e saltos acrobáticos de tirar o fôlego.

Além disso, o Cirque Amar apresenta uma série de performances clássicas do circo, como malabaristas, equilibristas, contorcionistas e trapézios, que continuam a encantar as plateias com sua destreza e coragem. O espetáculo também conta com números musicais ao vivo, que criam uma atmosfera única, e atrações modernas que integram tecnologia à arte circense. O uso de efeitos especiais, projeções e elementos interativos tornam cada momento do show ainda mais fascinante, mantendo a magia do circo viva e acessível para todas as idades.

A Estrutura: Conforto e Acessibilidade

A estrutura do Cirque Amar foi cuidadosamente planejada para garantir o máximo conforto ao público. A tenda climatizada, que comporta até 2.000 pessoas, oferece assentos confortáveis e ampla acessibilidade, garantindo que todos possam aproveitar o espetáculo sem restrições. A praça de alimentação no local é outro atrativo, com opções para todos os gostos, permitindo que os visitantes se deliciem durante o intervalo.

Cada detalhe da experiência foi pensado para que o público viva a magia do circo de forma confortável e segura. A equipe do Cirque Amar se dedica para que todos se sintam acolhidos e parte do grande espetáculo.

Programação do Cirque Amar

A temporada do Cirque Amar em São José dos Campos começa nesta sexta-feira, 15 de agosto, com o primeiro espetáculo marcado para as 20h30. A programação segue com sessões diárias até o final da temporada. Confira os horários das apresentações:

Segunda a sexta-feira: 20h30

20h30 Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h30

As portas do circo abrem uma hora antes de cada sessão, e o espetáculo começa pontualmente. Com essa flexibilidade de horários, o Cirque Amar oferece opções para que o público possa escolher o melhor momento para vivenciar o espetáculo.

Ingressos: Garantia de Acessibilidade

Os ingressos para as apresentações do Cirque Amar podem ser adquiridos diretamente na bilheteira do local, que estará aberta das 10h às 21h nos dias de espetáculo. Para maior comodidade, também é possível realizar a compra online, através do site https://baladapp.com.br/pt-BR/hotsites/cirqueamar-sjc.

O Cirque Amar oferece meia-entrada para crianças entre 2 e 11 anos, idosos (60+), estudantes, professores, pessoas com deficiência, militares e doadores de sangue, desde que apresentem a devida comprovação. Isso torna o evento acessível para uma ampla gama de públicos, permitindo que todos possam vivenciar a magia do circo.

Serviço

A estreia do Cirque Amar em São José dos Campos é uma oportunidade única para quem busca uma experiência cheia de emoção, tradição e inovação. Não perca a chance de viver essa magia em um dos maiores circos da América Latina. Confira as informações abaixo:

Local: Avenida Jorge Zarur, São José dos Campos

Avenida Jorge Zarur, São José dos Campos Estreia: 15 de agosto – 20h30

15 de agosto – 20h30 Sessões: De segunda a domingo, com horários variados

Com um elenco de artistas de renome mundial e uma produção de alto nível, o Cirque Amar promete encantar todos os públicos, desde crianças até adultos, com um espetáculo que une o melhor da tradição circense com as inovações mais modernas. A temporada de São José dos Campos é uma oportunidade imperdível de viver a magia do circo em sua forma mais pura e emocionante.