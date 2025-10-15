Campos do Jordão acende a magia com o Natal dos Sonhos 2025

A magia do Natal vai tomar conta de Campos do Jordão. A cidade mais alta do Brasil dá início, no dia 31 de outubro, à nova edição do Natal dos Sonhos 2025, um dos maiores e mais esperados eventos natalinos do interior paulista. Este ano, a celebração chega com cenários inéditos, iluminação expandida, atrações tecnológicas e uma programação que promete encantar moradores e turistas durante toda a temporada.

Programação de abertura do Natal dos Sonhos 2025

O início das festividades contará com três dias de eventos especiais, marcando a chegada oficial do Papai Noel e o acendimento das luzes que transformarão Campos do Jordão em um espetáculo de brilho e emoção.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos.

31 de outubro (quinta-feira), às 20h

Abertura oficial com uma carreata festiva pelas ruas da cidade, anunciando a chegada do Papai Noel e o início da programação natalina. A noite será marcada pela emoção das luzes se acendendo e pela participação de famílias e visitantes em um cortejo iluminado que seguirá até o Capivari.

1º de novembro (sexta-feira), às 20h

Um grande show natalino tomará conta do Parque Capivari, com apresentações musicais e artísticas que prometem aquecer o coração do público. O Papai Noel fará sua entrada triunfal, inaugurando oficialmente as atrações e a decoração temática da cidade.

2 de novembro (sábado), às 15h

Encerrando o fim de semana de abertura, acontece a tradicional Parada do Museu CARDE, um desfile temático com personagens natalinos, carros alegóricos e música, levando encanto e alegria pelas ruas de Campos do Jordão.

Esses três dias darão o tom da temporada, que seguirá até o início de janeiro, consolidando a cidade como um dos destinos mais procurados do país para quem busca viver o Natal de forma intensa e inesquecível.

Campos do Jordão vive uma temporada inteira de brilho e emoção

Após a abertura, o Natal dos Sonhos 2025 seguirá com uma programação que ocupará vários pontos da cidade, unindo arte, luz, tecnologia e a atmosfera acolhedora típica da montanha.

Entre as novidades, estão a iluminação de 170 árvores do Portal ao Capivari, formando um corredor mágico que poderá ser apreciado de carro ou a pé. O Portal de entrada da cidade ganhará tapete vermelho de grama sintética, corredor de luzes e decoração monumental, criando um cartão de boas-vindas digno do clima natalino.

No bairro Capivari, coração turístico de Campos do Jordão, a decoração será ainda mais grandiosa. Haverá piso com efeitos cenográficos, Casa do Papai Noel na antiga concha acústica, anjos nos jardins, bolas de Natal gigantes iluminadas, presépio artístico e uma árvore de 16 metros totalmente iluminada. Um dos destaques será a projeção mapeada na Igreja de São Benedito, com tecnologia de vídeo mapping, transformando a fachada do templo em uma tela viva que contará histórias natalinas com luz, cor e música.

A região também contará com uma experiência imersiva dentro da Casa do Papai Noel, onde os visitantes poderão caminhar por ambientes decorados, interagir com o cenário e viver a magia do Natal em cada detalhe.

Outro ponto emblemático, o Boulevard Genève, terá sua torre completamente iluminada, reforçando o charme da arquitetura europeia local e se tornando um dos locais mais fotogênicos do evento.

Abernéssia vira a Fábrica de Brinquedos

O bairro Abernéssia será outro destaque da programação. Neste ano, o espaço se transformará em uma verdadeira Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, com túnel de luzes até o gazebo, cenografia de trem natalino, gangorras, balanços e escorregadores temáticos, além da Floresta Musical em LED, onde luzes e sons reagirão aos movimentos do público.

As Casas Bule e Bota serão ambientadas como espaços lúdicos para fotos e diversão das famílias, enquanto o Trenó e as Renas completarão o cenário encantado. O projeto busca levar a magia do Natal para além do centro turístico, permitindo que moradores e visitantes vivam o encanto também na região central da cidade.

Portal de Campos do Jordão: o primeiro cartão de boas-vindas

Para quem chega à cidade, o Portal de Campos do Jordão será o primeiro ponto a surpreender. Decorado com árvores luminosas, soldadinhos de chumbo, bonecos natalinos e elementos em formato de doces e presentes, o local contará com um tapete vermelho de grama sintética e um corredor de luzes conduzindo o visitante até o coração da cidade.

A ideia é criar uma experiência fotográfica única já na entrada, marcando o início de uma jornada de encantamento que segue até o Capivari.

Luzes, arte e emoção do início ao fim

Durante todo o período natalino, os visitantes poderão apreciar espetáculos e atrações distribuídas por toda a cidade. As praças e avenidas serão tomadas por instalações cenográficas, esculturas, árvores iluminadas e apresentações artísticas.

Além das atrações fixas, o evento contará com atividades culturais, apresentações musicais, feiras de artesanato e gastronomia, além de ações sociais promovidas por instituições locais, fortalecendo o espírito solidário que caracteriza a época do Natal.

A programação completa — com horários de shows, atrações musicais, desfiles, eventos temáticos e atividades infantis — será divulgada nas próximas semanas.

Na medida em que tivermos acesso à agenda completa do Natal dos Sonhos 2025, todas as atualizações serão publicadas no portal NetCampos.com, onde o público poderá acompanhar em tempo real as novidades, dicas e bastidores da temporada natalina jordanense.

Parcerias e realização

O Natal dos Sonhos 2025 é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com apoio institucional do Parque Capivari, da Fundação Lia Maria Aguiar e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Essa união de forças permite que o evento una o melhor da tradição natalina com tecnologia e arte, valorizando a identidade local e impulsionando o turismo e a economia da cidade.

Campos do Jordão: o destino perfeito para o Natal e o fim de ano

Com seu clima europeu, arquitetura encantadora e hospitalidade única, Campos do Jordão se confirma como um dos destinos mais procurados do Brasil para o Natal e o Réveillon. Durante toda a temporada, hotéis, pousadas e restaurantes se preparam para receber turistas com conforto, experiências gastronômicas e programações especiais de fim de ano.

Se você está planejando sua viagem para viver a magia natalina na Serra da Mantiqueira, há opções para todos os estilos de viajantes — de charmosas pousadas e chalés românticos a hotéis completos e restaurantes premiados — perfeitos para aproveitar o clima natalino e celebrar a chegada de um novo ano em grande estilo.

Campos do Jordão acende a magia.

Deixe-se envolver pelo brilho, pela música e pelo encantamento do Natal dos Sonhos 2025 — uma temporada inteira de luz, emoção e esperança na cidade mais alta e charmosa do Brasil.