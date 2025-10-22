Campos do Jordão dá início à Oktoberfest 2025 neste fim de semana, de 24 a 27 de outubro

A tradicional Oktoberfest de Campos do Jordão começa neste fim de semana, de 24 a 27 de outubro de 2025, no Parque Capivari, e promete transformar a cidade na “Oktoberfest mais alta do Brasil”. Com entrada gratuita, o evento celebra a cultura alemã com muita música, chope artesanal, culinária típica e atividades para todas as idades.

Organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão, a edição deste ano retoma a tradição com uma programação repleta de bandas alemãs, grupos de danças folclóricas, apresentações de rock, concursos e brincadeiras. O evento contará ainda com diversas cervejarias artesanais da cidade e da região, reforçando o protagonismo de Campos do Jordão na cena cervejeira da Mantiqueira.

Entre os destaques da programação estão o Concurso de Cervejarias, que elegerá os melhores rótulos locais, e a tradicional Noite da Realeza, realizada em setembro, quando foram coroadas a Rainha e as Princesas que representam oficialmente a festa.

A gastronomia típica também será um dos grandes atrativos. O público poderá saborear pratos como salsichas alemãs, pretzels, joelho de porco, chucrute e delícias preparadas por estabelecimentos como a Choperia Baden Baden, ícone da culinária jordanense. A caneca oficial da Oktoberfest 2025 já está à venda e pode ser adquirida durante o evento.

A edição deste ano conta com o apoio de marcas regionais como a cervejaria GÅRD e a Spinassi Chocolate, fortalecendo o vínculo entre o evento e os empreendedores locais. A expectativa é de receber mais de 30 mil visitantes durante os quatro dias de festa.

Programação e horários

24 de outubro (quinta-feira): das 11h às 23h

das 11h às 23h 25 de outubro (sexta-feira): das 11h à 0h

das 11h à 0h 26 de outubro (sábado): das 11h à 0h

das 11h à 0h 27 de outubro (domingo): das 11h às 23h

Com clima de montanha, boa música e muito chope, a Oktoberfest 2025 promete ser uma das grandes atrações do calendário turístico de Campos do Jordão, celebrando a cultura, a alegria e o espírito de confraternização que marcam a cidade.