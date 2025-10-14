Campos do Jordão recebe festival inédito de empreendedorismo na área da alimentação

A partir deste fim de semana, a culinária regional será protagonista do 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão. O evento inédito tem como principais objetivos atrair turistas pelo paladar e fortalecer negócios na área da alimentação. A partir de quinta-feira, 16/10, a praça de Capivari vai receber chefs famosos, palestrantes renomados e artistas consagrados, entre eles, Luiza Possi, que vai fazer um show dia 18/10.
10 tendas serão montadas na praça onde micro, pequenos empresários e produtores regionais irão apresentar o que há de melhor na gastronomia da Mantiqueira. Workshops também serão realizados com Eric Jacquin, jurado do programa MasterChef, e Dayse Paparoto, campeã da primeira edição do MasterChef Profissionais. Ambos vão preparar pratos sofisticados utilizando nas receitas produtos típicos região, além de dar orientações sobre as boas práticas para empreender no setor de Alimentos & Bebidas.
Na área de empreendedorismo, Janderson Santos, considerado o Mago das Vendas, fará uma palestra no dia 18/10 sobre maximização de resultados. O empresário e mentor de Marketing Digital, Felipe Bandezan, criador do método de Funil de Marketing Integrado, vai participar do evento no dia 17/10. Os dois especialistas vão compartilhar conhecimentos e informações importantes para quem já empreende ou pretende empreender em gastronomia
Mas nem tudo são negócios. O 1º Festival Gastronômico e Empreendedor também vai ter programação musical, com shows de Luiza Possi, no dia 18/10, e de artistas locais como a Banda Rock 13 e a cantora Thays Vega. “Pretendemos consolidar o evento como referência nacional em gastronomia de montanha e desenvolvimento sustentável”, disse o prefeito Carlos Eduardo (Caê).
Confira a programação de 16 a 19 de outubro na Praça de Capivari:
Quinta-feira, 16 de outubro
11h – Workshop Dona Chica com Chef Nádia Mourão
12h – Show Peão de Boi e Muladeiro
13h – Workshop com Chef Fábio (Alfatec)
14h – Chef Gabriel Bento – Esquina do Djalma
15h – Workshop com Chef Cláudia Maria Moraes (Univap)
16h – Workshop com Chef Pâtisserie Gisele de Paula (Hotel Toriba)
17h – Workshop com Maître Danielli (Hotel Toriba)
18h – Show Thays Vega
20h30 – Show Rock 13
______
Sexta-feira, 17 de outubro
11h – Workshop Risoto & Prosa com Chef Bruna Prado
12h – Show Walter Lima
13h – Workshop A Paçoca de Amendoim Socada no Pilão – Paiol do Campo com Produtores Regionais Donizete e Adriana (Borda da Mata/MG)
14h – Workshop A Arte da Choux Cream com Daniel Arai e Rayza Bella
15h – Workshop com Chef Marcelo e Mestre Cervejeiro Silvestre (Cervejaria Vemaguet)
16h – Workshop Sabores da Terra: Nogue de Banana com Chef Vitor Boico
17h – Palestra com Felipe Bandezan – Mentor em Marketing Digital
18h – Show Banda Tardis
20h - Cerimonial de Lançamento Oficial do evento
20h30 – Show Luana Camarah e Banda Turnê
______
Sábado, 18 de outubro
11h – Workshop Biergarten da Montanha: nossas cervejas regionais no mês da Oktoberfest com Chef Fernando Oliveira
12h – Show Família Intimidade
13h – Workshop com Chef Elisa Surnir Saes
14h – Workshop com Chef Patrícia Sampaio Bettencourt (Restaurante Dois Rios)
15h – Chef João Izar - Campos do Jordão não é Suíça Brasileira, é Serra da Mantiqueira
16h – Masterclass com Chef Erick Jacquin
17h – Palestra com Janderson Santos – O Mago das Vendas
19h30 – Show Os Jonjos
20h30 – Show Luiza Possi
______
Domingo, 19 de outubro
11h – Workshop com Memo Cash
12h – Show Samba Joy
13h30 – Abiane Souza e Leo Roncon
15h – Masterclass com Chef Dayse Paparoto
16h30 – Show Leo Schmidt
20h – Show Naluh
O 1º Festival Gastronômico e Empreendedor é uma realização da Prefeitura de Campos do Jordão em parceria com o Ministério do Empreendedorismo com apoio da Minalba, Senac e Grupo Cozinha da Mantiqueira.