Campos do Jordão recebe festival inédito de empreendedorismo na área da alimentação

Chefs renomados e artistas consagrados estão na programação - Foto Divulgação

A partir deste fim de semana, a culinária regional será protagonista do 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão. O evento inédito tem como principais objetivos atrair turistas pelo paladar e fortalecer negócios na área da alimentação. A partir de quinta-feira, 16/10, a praça de Capivari vai receber chefs famosos, palestrantes renomados e artistas consagrados, entre eles, Luiza Possi, que vai fazer um show dia 18/10.

10 tendas serão montadas na praça onde micro, pequenos empresários e produtores regionais irão apresentar o que há de melhor na gastronomia da Mantiqueira. Workshops também serão realizados com Eric Jacquin, jurado do programa MasterChef, e Dayse Paparoto, campeã da primeira edição do MasterChef Profissionais. Ambos vão preparar pratos sofisticados utilizando nas receitas produtos típicos região, além de dar orientações sobre as boas práticas para empreender no setor de Alimentos & Bebidas.

Na área de empreendedorismo, Janderson Santos, considerado o Mago das Vendas, fará uma palestra no dia 18/10 sobre maximização de resultados. O empresário e mentor de Marketing Digital, Felipe Bandezan, criador do método de Funil de Marketing Integrado, vai participar do evento no dia 17/10. Os dois especialistas vão compartilhar conhecimentos e informações importantes para quem já empreende ou pretende empreender em gastronomia

Mas nem tudo são negócios. O 1º Festival Gastronômico e Empreendedor também vai ter programação musical, com shows de Luiza Possi, no dia 18/10, e de artistas locais como a Banda Rock 13 e a cantora Thays Vega. “Pretendemos consolidar o evento como referência nacional em gastronomia de montanha e desenvolvimento sustentável”, disse o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

Confira a programação de 16 a 19 de outubro na Praça de Capivari:

Quinta-feira, 16 de outubro

11h – Workshop Dona Chica com Chef Nádia Mourão

12h – Show Peão de Boi e Muladeiro

13h – Workshop com Chef Fábio (Alfatec)

14h – Chef Gabriel Bento – Esquina do Djalma

15h – Workshop com Chef Cláudia Maria Moraes (Univap)

16h – Workshop com Chef Pâtisserie Gisele de Paula (Hotel Toriba)

17h – Workshop com Maître Danielli (Hotel Toriba)

18h – Show Thays Vega

20h30 – Show Rock 13

Sexta-feira, 17 de outubro

11h – Workshop Risoto & Prosa com Chef Bruna Prado

12h – Show Walter Lima

13h – Workshop A Paçoca de Amendoim Socada no Pilão – Paiol do Campo com Produtores Regionais Donizete e Adriana (Borda da Mata/MG)

14h – Workshop A Arte da Choux Cream com Daniel Arai e Rayza Bella

15h – Workshop com Chef Marcelo e Mestre Cervejeiro Silvestre (Cervejaria Vemaguet)

16h – Workshop Sabores da Terra: Nogue de Banana com Chef Vitor Boico

17h – Palestra com Felipe Bandezan – Mentor em Marketing Digital

18h – Show Banda Tardis

20h - Cerimonial de Lançamento Oficial do evento

20h30 – Show Luana Camarah e Banda Turnê

Sábado, 18 de outubro

11h – Workshop Biergarten da Montanha: nossas cervejas regionais no mês da Oktoberfest com Chef Fernando Oliveira

12h – Show Família Intimidade

13h – Workshop com Chef Elisa Surnir Saes

14h – Workshop com Chef Patrícia Sampaio Bettencourt (Restaurante Dois Rios)

15h – Chef João Izar - Campos do Jordão não é Suíça Brasileira, é Serra da Mantiqueira

16h – Masterclass com Chef Erick Jacquin

17h – Palestra com Janderson Santos – O Mago das Vendas

19h30 – Show Os Jonjos

20h30 – Show Luiza Possi

Domingo, 19 de outubro

11h – Workshop com Memo Cash

12h – Show Samba Joy

13h30 – Abiane Souza e Leo Roncon

15h – Masterclass com Chef Dayse Paparoto

16h30 – Show Leo Schmidt

20h – Show Naluh

O 1º Festival Gastronômico e Empreendedor é uma realização da Prefeitura de Campos do Jordão em parceria com o Ministério do Empreendedorismo com apoio da Minalba, Senac e Grupo Cozinha da Mantiqueira.