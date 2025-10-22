Campos do Jordão será a sede do Conexidades 2026

O mistério chegou ao fim. A CEO do Conexidades, Sílvia Melo, anunciou oficialmente, pelas redes sociais, que Campos do Jordão será a cidade-sede da 9ª edição do Conexidades, que acontecerá entre os dias 15 e 19 de junho de 2026.

O anúncio foi feito ao lado do prefeito Carlos Eduardo (Caê), que comemorou a escolha e destacou o orgulho de receber um dos maiores encontros nacionais de gestores públicos, autoridades e lideranças empresariais do país.

Realizado anualmente pela UVESP – União dos Vereadores do Estado de São Paulo –, o Conexidades é um evento que promove integração entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, reunindo milhares de participantes em debates, palestras e exposições sobre inovação, sustentabilidade, turismo, tecnologia e boas práticas de gestão pública.

Para Campos do Jordão, a confirmação representa mais do que um prestígio institucional: é uma oportunidade estratégica para fortalecer o turismo de eventos, impulsionar a economia local e colocar a cidade em destaque nacional em um ano marcado pela Copa do Mundo de 2026.

Segundo Sílvia Melo, a edição em Campos do Jordão promete uma atmosfera especial. “Estaremos com os gestores públicos vestindo a camisa do municipalismo, no clima da Copa do Mundo”, declarou.

A cidade, que já é referência em hospitalidade, gastronomia e estrutura para grandes eventos, se prepara agora para receber participantes de todo o país em um ambiente inspirador, cercado pelas montanhas da Serra da Mantiqueira.

Conexidades 2026 – Campos do Jordão, de 15 a 19 de junho.

Um encontro que promete unir inovação, gestão pública e o espírito brasileiro de celebração.