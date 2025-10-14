Festival Internacional Campos de Luz transforma Campos do Jordão em palco da fotografia contemporânea

Campos do Jordão será novamente o ponto de encontro dos amantes da fotografia, das artes visuais e da reflexão sobre imagem e natureza. De 17 a 19 de outubro de 2025, o Auditório Claudio Santoro e o Museu Felícia Leirner recebem a segunda edição do Festival Internacional de Fotografia Campos de Luz, evento criado pelo fotógrafo Marcio Scavone.

Com entrada gratuita, o festival traz uma imersão em debates, homenagens, palestras, exposições e performances que exploram o poder transformador da imagem.

O tema deste ano, “Quando a água é luz”, conduz toda a programação — das exposições à convocatória internacional que reuniu 150 imagens finalistas, inspirando discussões sobre arte, meio ambiente, preservação e o papel da fotografia no mundo contemporâneo.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 17 de outubro

9h – Abertura das portas do Auditório Claudio Santoro.

10h – Abertura oficial do Festival Internacional de Fotografia Campos de Luz.

10h30 – “Réquiem”

Homenagem a quatro fotógrafos que seguem vivos através de seu legado: Evandro Teixeira, José Bassit, Rosa Gauditano e Sebastião Salgado.

No palco: Marcio Scavone (diretor do festival), Marcelo Greco (fotógrafo e diretor artístico) e Antonio Luiz Barker (maestro, pianista e diretor artístico do Toriba Musical).

“A última chapa de todo fotógrafo é de bronze.”

11h30 – Apresentação do Coro Jovem de Campos do Jordão, sob regência de Débora Fernandes, com exibição das 150 fotografias finalistas da Convocatória “Quando a Água é Luz” (2025).

12h30 – Pausa para almoço.

14h15 – Palestra: Alceu Chiesorin Nunes

Diretor de arte da Companhia das Letras, com mais de 35 anos de carreira como designer editorial. Fala sobre a relação entre design e fotografia em obras literárias.

15h00 – Palestra: Eder Chiodetto

Apresenta a exposição “Água Pantanal Fogo”, que contrapõe as imagens de Lalo de Almeida e Luciano Candisani, explorando a tensão entre destruição e vida nas paisagens brasileiras.

15h45 – Intermezzo musical com Vanessa Ballet.

16h00 – Mesa: “Fotografia é uma palavra feminina”

Com Helena Rios, Marina Klink e Flora Negri. Um encontro audiovisual sobre poesia, sensibilidade e força no olhar feminino na fotografia contemporânea.

16h50 – Intermezzo musical (10 minutos).

17h30 – Palestra: “Quando as águas invadiram a minha vida” – Nathan Carvalho

O fotógrafo gaúcho relata sua experiência registrando as enchentes no Rio Grande do Sul.

17h50 – Palestra: Reinaldo Opice – “Mantiqueira: Uma jornada fotográfica entre picos e águas”

Trabalho dedicado à relação entre o homem, a natureza e o equilíbrio ecológico na Serra da Mantiqueira.

18h15 – Palestra: Ricardo Takamura – “Astrofotografia: entre memória, imaginação e paisagem”

O fotógrafo fala sobre seu processo criativo e o olhar voltado para o céu e as atmosferas noturnas.

19h – Performance audiovisual “Águas”

Com Dudu Tsuda (músico e artista multimídia) e Marcus Bastos (videomaker e curador). Uma performance que mistura som e imagem para refletir sobre contaminação dos mares, silêncio e luz como metáfora da existência.

Sábado, 18 de outubro

9h – Abertura das portas do Auditório Claudio Santoro.

10h – Exibição do vídeo do projeto “Floresta de Retratos”, de Marcio Scavone, com trilha original do violinista Seth Byrd.

O projeto reúne retratos de moradores de Campos do Jordão e está em exposição no Museu Felícia Leirner.

10h30 – Exibição das 30 fotografias com Menções Honrosas da Convocatória “Quando a Água é Luz” (2025), com vídeo e trilha original de Jarbas Agnelli.

11h – Palestra: Érico Hiller – “Água Brasil”

O fotógrafo documentarista apresenta imagens que retratam as desigualdades sociais e os desafios hídricos do país.

12h30 – Pausa para almoço.

14h30 – Palestra: Jarbas Agnelli

Artista multimídia, diretor e músico, conhecido por trabalhos premiados na publicidade e no cinema. Fala sobre a relação entre imagem, som e criação artística.

15h30 – Intermezzo musical (10 minutos).

15h45 – Encontro: “O psicanalista e o fotógrafo”

Com Jorge Forbes e Marcio Scavone, discutindo a influência da psicanálise e da imagem na construção do olhar e das percepções contemporâneas.

16h30 – Intermezzo musical com Vanessa Ballet.

17h – Palestra: Gabriela Biló

Fotojornalista vencedora do World Press Photo 2024, do Prêmio Jabuti e do Prêmio Mulher Imprensa. Em conversa com Marcio Scavone, apresenta parte de seu acervo e fala sobre os bastidores do fotojornalismo político no Brasil.

17h50 – Intermezzo musical (10 minutos).

18h – Mesa: “A Supremacia do Olhar na Era da IA”

Com Helen Todd (fundadora do podcast Creativity Squared, especialista em IA e criatividade) e Roberto Cecato (fotógrafo com carreira internacional).

O encontro discute como desenvolver um olhar autoral e humano em tempos de inteligência artificial.

Domingo, 19 de outubro

9h – Abertura das portas do Auditório Claudio Santoro.

10h – Apresentação musical:

A cantora lírica Thayana Roverso se apresenta acompanhada pelo maestro Antonio Luiz Barker.

10h30 – Homenagem: Lorenzo Scavone

Fotógrafo e videomaker, presta tributo a seu avô Rubens Teixeira Scavone, um dos expoentes do Foto Cine Clube Bandeirante e referência do modernismo fotográfico brasileiro.

11h – Encontro: “A Infância da Imagem”

Com Liza Scavone e Paulo Fabre, uma conversa sobre a fotografia autoral, as narrativas da infância e o olhar que transforma o cotidiano em poesia visual.

11h45 – Encerramento do Festival

Apresentação dos vencedores das Convocatórias 2024 e 2025, exibição do curta “Floresta de Retratos” e lançamento de livros com sessão de autógrafos dos autores presentes.

Segundo Sidney Isidro, presidente do COMTUR Campos do Jordão, o evento reafirma o papel da cidade como destino cultural e criativo:

“O Festival Campos de Luz mostra como a arte e o turismo podem caminhar juntos. Ele amplia o calendário cultural de Campos do Jordão e reforça sua vocação para experiências que unem natureza, reflexão e emoção.”

A programação completa e atualizações estão disponíveis no site oficial: www.festivalcamposdeluz.com.br

Serviço

Festival Internacional de Fotografia Campos de Luz – Edição 2025

📍 Auditório Claudio Santoro e Museu Felícia Leirner – Campos do Jordão (SP)

📅 17 a 19 de outubro de 2025

🎟 Entrada gratuita

🌐 Informações: www.festivalcamposdeluz.com.br