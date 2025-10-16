Guia Michelin 2025 premia 20 hotéis brasileiros com chaves de excelência; Botanique Hotel & Spa representa Campos do Jordão

O renomado Guia Michelin acaba de divulgar sua primeira seleção global de hotéis — e o Brasil foi destaque na América do Sul, com 20 empreendimentos reconhecidos pelo novo sistema de Chaves Michelin, símbolo internacional de qualidade e experiência de hospedagem. Entre os premiados está o Botanique Hotel & Spa, em Campos do Jordão, único representante da Serra da Mantiqueira na lista.

Inspirado na tradição das estrelas Michelin que consagram os melhores restaurantes do mundo, o novo sistema de Chaves Michelin classifica hotéis de acordo com o nível de excelência de sua estadia. A avaliação considera cinco critérios principais: arquitetura e design, qualidade do serviço, personalidade e autenticidade, custo-benefício e contribuição positiva à comunidade local.

Foram avaliados mais de 7 mil hotéis em todo o mundo, e apenas 2.457 receberam chaves Michelin — sendo 20 deles no Brasil, com notas entre uma e três chaves.

Três Chaves Michelin – Estadia extraordinária

A distinção máxima do Guia, equivalente às três estrelas Michelin da gastronomia, foi concedida a dois hotéis brasileiros, ambos referências de hospitalidade e luxo sustentável.

Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Foz do Iguaçu, PR): Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o hotel permite acesso exclusivo às Cataratas fora do horário público. O empreendimento combina luxo e natureza em perfeita harmonia, com gastronomia assinada pelo chef Luiz Filipe Souza, do restaurante Evvai, duas estrelas Michelin em São Paulo.

Rosewood São Paulo (São Paulo, SP): Instalado no histórico complexo Cidade Matarazzo, o Rosewood reúne arte, arquitetura e sofisticação. O projeto é assinado pelo premiado arquiteto Jean Nouvel, com interiores de Philippe Starck e mais de 450 obras de artistas brasileiros. O hotel oferece seis restaurantes, duas piscinas e um ambiente que une design moderno e a alma da capital paulista.

Duas Chaves Michelin – Estadia excepcional

Na categoria de duas chaves Michelin, que reconhece hospedagens excepcionais, o Brasil conta com dois grandes ícones da hotelaria nacional.

Copacabana Palace, A Belmond Hotel (Rio de Janeiro, RJ): Símbolo de elegância desde 1923, o Copacabana Palace foi descrito pelo Guia como “o lugar onde se vive a fantasia do Rio de décadas passadas”. O hotel preserva o charme atemporal do seu edifício histórico, aliado ao serviço impecável da rede Belmond.

Palácio Tangará (São Paulo, SP): Elogiado por sua atmosfera refinada, o Palácio Tangará combina elementos clássicos e contemporâneos em meio ao verde do Parque Burle Marx. O guia destacou o tradicional brunch servido aos domingos com música ao vivo, uma experiência já icônica entre os paulistanos.

Uma Chave Michelin – Estadia muito especial

Os demais 16 hotéis brasileiros receberam uma chave Michelin, reconhecimento que celebra estadias muito especiais, marcadas por autenticidade, conforto e excelência no atendimento. São eles:

Fasano São Paulo (SP)

Awasi Santa Catarina (Governador Celso Ramos, SC)

Barracuda Hotel & Villas (Itacaré, BA)

Emiliano São Paulo (SP)

Fasano Angra dos Reis (RJ)

Fera Palace Hotel (Salvador, BA)

Fasano Salvador (BA)

Fasano Trancoso (BA)

Hotel Santa Teresa Rio MGallery (RJ)

Fasano Boa Vista (Porto Feliz, SP)

Txai Resort (Itacaré, BA)

Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort (Barra de São Miguel, AL)

Botanique Hotel & Spa (Campos do Jordão, SP)

Toca da Coruja (Tibau do Sul / Praia de Pipa, RN)

Pulso Hotel Faria Lima (São Paulo, SP)

Carmel Taíba Exclusive Resort (São Gonçalo do Amarante, CE)

Botanique Hotel & Spa: orgulho da Serra da Mantiqueira

Localizado em meio às montanhas de Campos do Jordão, o Botanique Hotel & Spa representa a essência da hospitalidade brasileira. O guia destacou sua integração com a natureza e a proposta de luxo sustentável, que valoriza materiais locais, design contemporâneo e experiências autênticas.

O hotel oferece uma das vistas mais deslumbrantes da Mantiqueira e uma experiência completa de bem-estar, com spa premiado, gastronomia autoral e acomodações que refletem a cultura e a natureza da região. O reconhecimento pelo Guia Michelin reforça a posição de Campos do Jordão como destino de excelência no turismo nacional e internacional.

América do Sul em destaque

Além do Brasil, outros 84 hotéis da América do Sul receberam chaves Michelin, distribuídos entre Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.

Entre os destaques com três chaves, estão o Tierra Patagonia Hotel & Spa e o Awasi Patagonia, ambos no Chile, e o Belmond Las Casitas, no Cânion do Colca, no Peru — todos reconhecidos por oferecer experiências imersivas em cenários naturais de tirar o fôlego.

Prêmios especiais Michelin 2025

Além das chaves, o Guia concedeu prêmios específicos a hotéis de destaque mundial.

O Atlantis The Royal, em Dubai, foi eleito o melhor em Arquitetura e Design.

O Bürgenstock Resort, na Suíça, recebeu o prêmio de Bem-Estar.

O La Fiermontina Ocean, no Marrocos, foi o vencedor da categoria Local Gateway, e o The Burman Hotel, na Estônia, foi escolhido como Abertura do Ano.

Um novo marco na hospitalidade mundial

Com essa seleção, o Guia Michelin reforça seu compromisso em celebrar não apenas a gastronomia, mas também a arte da hospitalidade.

O resultado consolida o Brasil — e especialmente Campos do Jordão — como referência em experiências únicas, que unem conforto, natureza, design e cultura.