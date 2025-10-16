Guia Michelin 2025 premia 20 hotéis brasileiros com chaves de excelência; Botanique Hotel & Spa representa Campos do Jordão

O renomado Guia Michelin acaba de divulgar sua primeira seleção global de hotéis — e o Brasil foi destaque na América do Sul, com 20 empreendimentos reconhecidos pelo novo sistema de Chaves Michelin, símbolo internacional de qualidade e experiência de hospedagem. Entre os premiados está o Botanique Hotel & Spa, em Campos do Jordão, único representante da Serra da Mantiqueira na lista.
Inspirado na tradição das estrelas Michelin que consagram os melhores restaurantes do mundo, o novo sistema de Chaves Michelin classifica hotéis de acordo com o nível de excelência de sua estadia. A avaliação considera cinco critérios principais: arquitetura e design, qualidade do serviço, personalidade e autenticidade, custo-benefício e contribuição positiva à comunidade local.
Foram avaliados mais de 7 mil hotéis em todo o mundo, e apenas 2.457 receberam chaves Michelin — sendo 20 deles no Brasil, com notas entre uma e três chaves.
Três Chaves Michelin – Estadia extraordinária
A distinção máxima do Guia, equivalente às três estrelas Michelin da gastronomia, foi concedida a dois hotéis brasileiros, ambos referências de hospitalidade e luxo sustentável.
- Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Foz do Iguaçu, PR): Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o hotel permite acesso exclusivo às Cataratas fora do horário público. O empreendimento combina luxo e natureza em perfeita harmonia, com gastronomia assinada pelo chef Luiz Filipe Souza, do restaurante Evvai, duas estrelas Michelin em São Paulo.
- Rosewood São Paulo (São Paulo, SP): Instalado no histórico complexo Cidade Matarazzo, o Rosewood reúne arte, arquitetura e sofisticação. O projeto é assinado pelo premiado arquiteto Jean Nouvel, com interiores de Philippe Starck e mais de 450 obras de artistas brasileiros. O hotel oferece seis restaurantes, duas piscinas e um ambiente que une design moderno e a alma da capital paulista.
Duas Chaves Michelin – Estadia excepcional
Na categoria de duas chaves Michelin, que reconhece hospedagens excepcionais, o Brasil conta com dois grandes ícones da hotelaria nacional.
- Copacabana Palace, A Belmond Hotel (Rio de Janeiro, RJ): Símbolo de elegância desde 1923, o Copacabana Palace foi descrito pelo Guia como “o lugar onde se vive a fantasia do Rio de décadas passadas”. O hotel preserva o charme atemporal do seu edifício histórico, aliado ao serviço impecável da rede Belmond.
- Palácio Tangará (São Paulo, SP): Elogiado por sua atmosfera refinada, o Palácio Tangará combina elementos clássicos e contemporâneos em meio ao verde do Parque Burle Marx. O guia destacou o tradicional brunch servido aos domingos com música ao vivo, uma experiência já icônica entre os paulistanos.
Uma Chave Michelin – Estadia muito especial
Os demais 16 hotéis brasileiros receberam uma chave Michelin, reconhecimento que celebra estadias muito especiais, marcadas por autenticidade, conforto e excelência no atendimento. São eles:
- Fasano São Paulo (SP)
- Awasi Santa Catarina (Governador Celso Ramos, SC)
- Barracuda Hotel & Villas (Itacaré, BA)
- Emiliano São Paulo (SP)
- Fasano Angra dos Reis (RJ)
- Fera Palace Hotel (Salvador, BA)
- Fasano Salvador (BA)
- Fasano Trancoso (BA)
- Hotel Santa Teresa Rio MGallery (RJ)
- Fasano Boa Vista (Porto Feliz, SP)
- Txai Resort (Itacaré, BA)
- Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort (Barra de São Miguel, AL)
- Botanique Hotel & Spa (Campos do Jordão, SP)
- Toca da Coruja (Tibau do Sul / Praia de Pipa, RN)
- Pulso Hotel Faria Lima (São Paulo, SP)
- Carmel Taíba Exclusive Resort (São Gonçalo do Amarante, CE)
Botanique Hotel & Spa: orgulho da Serra da Mantiqueira
Localizado em meio às montanhas de Campos do Jordão, o Botanique Hotel & Spa representa a essência da hospitalidade brasileira. O guia destacou sua integração com a natureza e a proposta de luxo sustentável, que valoriza materiais locais, design contemporâneo e experiências autênticas.
O hotel oferece uma das vistas mais deslumbrantes da Mantiqueira e uma experiência completa de bem-estar, com spa premiado, gastronomia autoral e acomodações que refletem a cultura e a natureza da região. O reconhecimento pelo Guia Michelin reforça a posição de Campos do Jordão como destino de excelência no turismo nacional e internacional.
América do Sul em destaque
Além do Brasil, outros 84 hotéis da América do Sul receberam chaves Michelin, distribuídos entre Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.
Entre os destaques com três chaves, estão o Tierra Patagonia Hotel & Spa e o Awasi Patagonia, ambos no Chile, e o Belmond Las Casitas, no Cânion do Colca, no Peru — todos reconhecidos por oferecer experiências imersivas em cenários naturais de tirar o fôlego.
Prêmios especiais Michelin 2025
Além das chaves, o Guia concedeu prêmios específicos a hotéis de destaque mundial.
O Atlantis The Royal, em Dubai, foi eleito o melhor em Arquitetura e Design.
O Bürgenstock Resort, na Suíça, recebeu o prêmio de Bem-Estar.
O La Fiermontina Ocean, no Marrocos, foi o vencedor da categoria Local Gateway, e o The Burman Hotel, na Estônia, foi escolhido como Abertura do Ano.
Um novo marco na hospitalidade mundial
Com essa seleção, o Guia Michelin reforça seu compromisso em celebrar não apenas a gastronomia, mas também a arte da hospitalidade.
- Uma chave simboliza uma “estadia muito especial”;
- Duas chaves indicam uma “estadia excepcional”;
- Três chaves representam a “estadia extraordinária”.
O resultado consolida o Brasil — e especialmente Campos do Jordão — como referência em experiências únicas, que unem conforto, natureza, design e cultura.