Nova diretoria do Convention & Visitors Bureau toma posse em cerimônia no Hotel Vila Inglesa

O Hotel Vila Inglesa foi palco, na manhã desta quinta-feira (16), da cerimônia de posse da nova diretoria do Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau, que reuniu mais de 150 pessoas, entre empresários, representantes do trade turístico e autoridades locais. O evento marcou o início de um novo ciclo de gestão voltado à integração e ao fortalecimento do turismo regional.

A solenidade foi conduzida pela cerimonialista Eliana Ubilus, que deu início à cerimônia de forma elegante e acolhedora, ressaltando a importância do momento para o desenvolvimento do turismo local.

O primeiro a discursar foi Luiz Rozette, que destacou a importância de consolidar parcerias e ampliar o diálogo entre as instituições que compõem o trade turístico. Ele lembrou que a união é essencial para enfrentar os desafios do setor e manter Campos do Jordão em posição de destaque no cenário nacional.

Na sequência, Sidney, presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), enfatizou o papel estratégico do Convention & Visitors Bureau como elo entre empresários e poder público. Em seu discurso, reforçou que “a união dos empresários é essencial para que a cidade continue sendo um destino competitivo e acolhedor, com uma marca forte e reconhecida em todo o país”.

O secretário municipal de Turismo, Fábio Izar, foi o terceiro a se pronunciar e destacou a importância da unidade do segmento turístico, lembrando que Campos do Jordão vive um momento de crescimento, com novos investimentos, eventos de grande porte e uma imagem consolidada como destino de excelência. “Trabalhar de forma integrada é o que vai garantir que Campos continue atraindo visitantes o ano inteiro”, afirmou.

Em seguida, o novo presidente do Convention & Visitors Bureau, Ricardo Villares Lenz Cesar, do Tarundu, fez seu primeiro discurso oficial à frente da entidade. Ele ressaltou a relevância do turismo para o desenvolvimento econômico e social de Campos do Jordão, destacando que o setor é responsável por gerar empregos, movimentar a economia local e valorizar a identidade cultural da cidade. “O turismo é a principal força que impulsiona Campos do Jordão, e nosso compromisso é fortalecer ainda mais essa vocação, trabalhando com união, inovação e propósito coletivo”, declarou.

O prefeito Carlos Eduardo Caê encerrou a sequência de falas das autoridades. Em seu pronunciamento, parabenizou a organização do evento e o trabalho desenvolvido pelo trade turístico, destacando o engajamento dos empresários, que classificou como verdadeiros heróis pela dedicação e persistência em fortalecer o setor. “Precisamos remar juntos para frente. Campos do Jordão vem crescendo e vai alcançar o patamar que sempre mereceu estar”, afirmou o prefeito.

Caê também ressaltou a importância do Distrito Turístico da Serra da Mantiqueira, iniciativa que une Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí em um projeto integrado de desenvolvimento regional. Segundo ele, o distrito representa uma nova fase de oportunidades, com maior visibilidade, atração de investimentos e fortalecimento do turismo sustentável. “O Distrito Turístico é um divisor de águas para nossa região. Ele amplia horizontes e reforça o potencial da Mantiqueira como um dos principais polos turísticos do Brasil”, destacou.

Durante seu discurso, o prefeito ainda comentou sobre a oportunidade que Campos do Jordão terá de ser representada em uma das maiores feiras tecnológicas do mundo, realizada em Dubai, onde o município figurará entre as 15 cidades brasileiras convidadas. Caê ressaltou que o evento representa uma vitrine global para o turismo e a inovação, destacando a importância de mostrar o potencial da cidade e fortalecer sua presença internacional. “É uma honra ver Campos do Jordão entre as cidades escolhidas. Estar em um espaço desse porte é uma grande oportunidade de aprendizado, visibilidade e troca de experiências com líderes mundiais”, afirmou.

O encerramento da cerimônia contou com a palestra de Toni Sando de Oliveira, presidente da Unedestinos – União Nacional dos CVBs e Entidades de Destinos, e presidente executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau. O tema da palestra foi “O papel dos Visitors & Conventions Bureaux nos destinos”, na qual Toni apresentou a importância dessas entidades na estruturação, promoção e desenvolvimento sustentável do turismo em âmbito nacional e internacional.

Durante sua apresentação, Toni destacou que os Conventions & Visitors Bureaux são instrumentos fundamentais para a captação de eventos, fortalecimento de marcas turísticas e atração de investimentos. Ele ressaltou ainda que a profissionalização da gestão, o associativismo e a cooperação entre setor público e privado são os pilares para o sucesso dos destinos turísticos.

Em sua fala, Toni Sando enfatizou que o principal objetivo de um Convention & Visitors Bureau é aumentar o fluxo de visitantes nos destinos, estimulando a economia local e gerando desenvolvimento para toda a comunidade. “Os Bureaux representam a força do coletivo. Quando empresários e gestores caminham juntos, o destino cresce, atrai mais visitantes e gera oportunidades para todos”, afirmou.

Com clima de otimismo e integração, o encontro reforçou o compromisso da nova diretoria em promover ações conjuntas de marketing, captação de eventos e fortalecimento da imagem de Campos do Jordão como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Nova Diretoria – Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau – Gestão 2025/2028

Presidente:

Ricardo Villares Lenz Cesar – Tarundu

Secretária (Vice-Presidente):

Maria Gloria Alvarez Bravin – Pousada das Hortênsias

Conselho Deliberativo:

Luiz de Oliveira Rozette Filho – Pousada Chateau La Villette

Luiz Geraldo Tedesco Padovan – CJ Convention Center

Silvio da Matta – Pousada do Conde

Gabriel Henrique Debiagi Costa – Pousadas Villa D’ Biagy

Sidney Isidro Marcandali da Silva Júnior – Hotel Boutique Quebra-Noz

Rafael Montenegro Ahmed – Parque Capivari

Ricardo Elcheino – Restaurante Mercearia

Jorge Artur Girelli Ribeiro – Hotel Vila Inglesa

Suplentes:

Renata Marques Henrique Carneiro – Pousada La Toscana

José Carlos Rebello de Carvalho – Caras de Malte

Marina Sandoval Jacintho – Pousada da Pedra

Conselho Fiscal:

Sergio Luiz Salvador Filho – Restaurante Trattoria Salvador

Eder Luiz da Cruz – Hotel Leão da Montanha

Fausto Pinto de Moura Magalhães – Ludwig Restaurant

Suplente:

Luis Fernando Peretti – Iceland